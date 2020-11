Valadares: PSL não vai apoiar nem André Merlo (PSDB) nem Dr. Luciano (PSC)

O candidato a prefeito, Elio Lacerda (PSL), ao lado da vice Inês Malva (PSL), durante entrevista nesta quarta-feira (foto: Tim Filho)

André Merlo, atual prefeito de Governador Valadares, continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em tratamento contra a COVID-19. Ele testou positivo no dia 9/11 e não participou da reta final de sua campanha, nem da votação do dia 15. David Barroso (DEM), candidato a vice-prefeito na chapa de André Merlo, está na coordenação dos trabalhos pela reeleição.





Na tarde desta quarta-feira, a assessoria do prefeito André Merlo divulgou um vídeo gravado por ele na unidade semi-intensiva do Albert Einstein. O prefeito agradeceu aos 49.183 eleitores que votaram nele. Informou que deixou a UTI e que em breve estará na cidade para participar da reta final do segundo turno.





Indefinições





Uma postagem nas redes sociais do candidato Dr. Luciano, em que ele afirma que os valadarenses querem mudança, mostra a importância dos apoios dos 9 candidatos que ficaram fora da disputa final. “Valadarenses querem mudança”, afirmou Dr. Luciano, exibindo um gráfico com dois índices percentuais: 61,73% na cor verde e 38,27% na cor amarela.





Verde é a cor predominante na campanha de Dr. Luciano. Amarela é cor usada por André Merlo, que coloriu as ruas da cidade com milhares de santinhos jogados próximos aos locais de votação no domingo (15/11).





Mas para a onda verde, com os 61,73% dos que querem a mudança, migrar de um lado para outro, depende das "costuras políticas". Se os grupos verde e amarelo pensam em alinhavar o tecido eleitoral com o PSL, já podem procurar os 8 candidatos que restaram.





Nesta quarta-feira, Elio Lacerda, que foi candidato a prefeito pelo PSL, e recebeu 7.921 votos, disse que seu partido está fora da costura. “Analisamos os dois planos de governo, de um e de outro, e concluímos que nenhum deles está alinhado com as nossas propostas. Esperamos que o nosso eleitor, que votou de forma inteligente, faça a sua escolha”, disse.





Rosemary Mafra, candidata a prefeita pelo PSB, dona de 13.842 votos, disse que ainda vai conversar com os candidatos a vereador que caminharam com ela na campanha. “Ontem eu conversei com o diretório do meu partido, e agora quero conversar com as lideranças que me apoiaram”, disse.

No Partido dos Trabalhadores, liderado pelo deputado federal Leonardo Monteiro (PT), que foi candidato a prefeito e recebeu 18.570 votos, ainda há indefinição, mas tudo deve ser definido nos próximos dias, porque a campanha do segundo turno começa na sexta-feira (20).

Dos demais partidos que tiveram menores votações, apenas o Solidariedade cravou apoio a Dr. Luciano. Mozart Coelho, que foi candidato a prefeito pelo Solidariedade, e teve 372 votos, ficando em último lugar entre os 11, já distribuiu nas redes sociais sua foto com o selo 20, de Dr. Luciano. Os demais continuam trabalhando em silêncio.

das eleições municipais em continua morno. As coordenações das campanhas de André Merlo (PSDB) e Luciano Oliveira, o Dr. Luciano (PSC) estão nos bastidores, fazendo valer a máxima de que o mineiro trabalha em silêncio.