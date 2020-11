COVID-19: Valadares e Leste de Minas regridem para a onda vermelha

A decisão de incluir as duas macrorregiões na onda vermelha foi do Comitê Extraordinário COVID-19, que se reuniu nesta quarta-feira (18), e constatou o aumento de 11% da incidência da COVID-19 nos últimos 14 dias.

A região dovai permanecer na onda amarela, enquanto as demais nove regiões (Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Sul, Oeste, Centro, Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Centro-Sul) ficam na onda verde, fase que possibilita a abertura de serviços não essenciais com alto risco de contágio, como cinemas e bares com música ao vivo.