Previsão do tempo em BH: chuvas ainda não devem dar trégua

Manhã de céu encoberto no Bairro Primeiro de Maio; nível do córrego acende alerta (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)









De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o avanço de uma frente fria pelo litoral do Sudeste associado ao direcionamento de um canal de umidade do ar da Amazônia para o Brasil Central proporcionam condições favoráveis para o tempo chuvoso e fechado em BH e em todo o estado.





7h50- Possibilidade de chuva (30 a 50 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de sexta-feira (20). Fonte: Defesa Civil de BH pic.twitter.com/IVeMzaSGGH %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) November 19, 2020





Além da nebulosidade, a frente fria vem acompanhada de uma massa de ar polar, que devem ser responsáveis por queda considerável nas temperaturas nos próximos dias. A previsão é de mínima de 15°C e máxima de 25°C para esta sexta (20). No sábado (11), os termômetros ficam entre 15°C e 22°C. Em ambos os dias ainda há possibilidade de chuvas isoladas.





Em Minas





As condições são de chuva em praticamente todo o estado, especialmente no setor Centro-Sul de Minas. Céu encoberto com pancadas e trovoadas no Sul, Oeste, Triângulo, Central e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu nublado a encoberto com pancadas e trovoadas isoladas.





As temperaturas também seguem em declínio no estado. Nesta quinta-feira (19), mínima de 13°C, no Sul, e máxima de 34°C, no Norte e Noroeste. Nos próximos dias, ligeiras quedas serão registradas.

As chuvas que atingem a capital ainda devem persistir antes de dar uma trégua. Para esta quinta-feira (19), segundo a Defesa Civil, alerta de precipitações de(30 a 50mm). Os termômetros ficam entre 17°C e 29°C.