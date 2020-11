PM estoura desmanche de motocicletas em Santa Luzia, na Grande BH

Militares chegaram ao local de desmanche após denúncia feita por um motociclista que teve a moto roubada (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Militar encontrou, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH, mais de 30furtadas, além de grande quantidade de motopeças eautomotivas. A ocorrência foi registrada nessa quarta-feira (18) na Rua Jaboticatubas, Bairro Rio das Velhas.Segundo a PM, o local funcionava como um. Os militares chegaram à casa por meio de denúncia feita por umque teve a moto roubada. Ele obteve a localização do desmanche com o auxílio do rastreador instalado em seu veículo e repassou aos policiais.