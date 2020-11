Movimento Quem Ama Não Mata convida ex-ministra para discutir resultado das eleições de BH

A entrevista será ao vivo no canal do YouTube e no perfil do Facebook do movimento nesta sexta-feira (20) às 19h (foto: Reprodução/Movimento Quem Ama Não Mata)

A live-entrevista também conta com a participação das fundadoras do Quem Ama Não Mata, a jornalista Mirian Chrystus e a socióloga Elizabeth Fleury. Além de trabalhar com o governo federal, Eleonora também é professora titular sênior em Saúde Coletiva da Universidade Estadual Paulista (Unesp).





As eleições municipais do último domingo mostraram um aumento da participação das mulheres, negros, representantes da comunidade LGBTQIA+ e indígenas no cenário político brasileiro.



No Brasil, o número de mulheres no legislativo municipal cresceu 36% em 18 das 25 capitais que realizaram eleições municipais no último domingo (15).



Em Belo Horizonte, a representação feminina na Câmara Municipal passou de quatro vereadoras para 11 e tendo uma mulher trans, Duda Salabert (PDT), como a mais votada. "É inegável, portanto, que a diversidade, enfim, chegou à política brasileira", disse Mirian Chrystus.



* Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa