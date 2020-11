Temporal atinge BH na noite desta quarta-feira

Bairro Barro Preto, no Centro de BH, registrou chuva forte no início da noite (foto: Benny Cohen/EM/D.A Press )

Um temporal atingiu Belo Horizonte e Região Metropolitana no início da noite desta quarta-feira (18). Durante a tarde, a Defesa Civil emitiu um alerta para risco de granizo na capital. O alerta foi até às 20:00.

O Bairro Buritis, Região Noroeste de BH, foi um dos mais atingidos. A Região Central da capital e o Bairro Cidade Nova também registraram chuva forte. Segundo a Defesa Civil o Bairro Nova Floresta teve registro de granizo.

O Córrego Ressaca, na Região da Pampulha, transbordou, causando o fechamento das avenidas Tancredo Neves e Heráclito Mourão. As vias já foram liberadas.

A BHTrans confirmou quedas de árvores em vários pontos da cidade, como Avenina Bernardo Vasconcelos e Avenida Antônio Carlos.

Em Contagem, a Via Expressa no sentido Bairro Eldorado registrou grande alagamento complicando o trânsito na região. O Bairro Água Branca foi o mais atingido pela chuva. De acordo com a Guarda Municipal, motoristas tiveram que abandonar os carros em decorrência do alagamento nas vias.

O viaduto Damas Ribeiro chegou a ser interditado e a trincheira do Itaú voltou a ser fechada por causa de alagamento.

Savassi foi uma das regiões atingidas pelo temporal na noite desta quarta (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press. Brasil)

O córrego na Avenida Bernardo Vasconcelos transbordou. A Defesa Civil fechou a avenida. Veja o vídeo:





