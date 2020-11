Mais de 100 famílias em Alfenas são afetadas pela forte chuva de terça-feira na região

Defesa Civil Estadual está na cidade contabilizando os estragos (foto: Ascom/divulgação)

Mais deem, no Sul de Minas, foram afetadas apósna tarde dessa terça-feira (17). Algumas vítimas ainda estãoou. A prefeituraestado dee umfoipublicado com prazo de 180 dias. A Defesaestá no município contabilizando os estragos.

Várias árvores caíram pela cidade (foto: Ascom/divulgação)

De acordo com a prefeitura, afoi rápida, durou cerca de 10 minutos, acompanhada de. “Chuva rápida com fortesde vento e. Diversas árvores caídas, destelhamento de casas, estabelecimento e ruas alagadas. O representante da Defesa Civil Estadual acabou de chegar em Alfenas. Estamos ainda na contagem dos. Quantidade de desabrigados e desalojados”, explica Marcelo Lopes, coordenador da Secretaria de Defesa Social.

Casas foram destelhadas e famílias afetadas (foto: Ascom/divulgação)

O prefeito da cidade, Luiz Antônio da Silva (), gravou um vídeo na tarde dessa terça-feira, do bairro Santa Clara, decretando estado de emergência . O decreto foi publicado nesta quarta-feira (18). "A necessidade de adoção de medidas capazes de evitar irreparáveis danos à continuidade dos serviçospúblicos", diz documento.

Temporal dessa terça-feira (17) provoca muitos estragos em Alfenas e região, chuva forte afetou mais de 100 famíliashttps://t.co/BUOSRiIEWX pic.twitter.com/Lq3qYdeDm7 %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 18, 2020

Prefeitura ainda contabiliza os prejuízos (foto: Ascom/divulgação)

Cerca de 100 famílias foram afetadas pelo temporal. Algumas vítimas ainda estão desabrigadas ou desalojadas. “Quatro famílias foram para casa de parentes por opção próprias. Outras seis pessoas, de uma mesma família, estão em um hotel na cidade. Um casal de idosos foi levado pela prefeitura para casa deem Serrania. E outras mais de 20 famílias não precisaram ser realocadas e os reparos estão sendo feitos pela prefeitura”, afirma o secretário de assistência social, Antônio Augusto Garcia Veríssimo.

A placa de metal está sendo retirada do local (foto: Ascom/divulgação)

Outro bairro atingido foi o Pinheirinho. O telhado de um posto dedesabou com o vento forte. A estruturafoi arrancada e arrastada, atingido a rede elétrica e impedindo a passagem de veículos. “Apesar do susto, tivemos apenas danos matérias. A placa de metal está sendo retirada do local. Oito equipes da Defesa Civil estão rodando a cidade fazendo busca ativa de imóveis”, completa.

Moradores de Alfenas registram a chuva de granizo do temporal dessa terça na cidade mineirahttps://t.co/ftfD4720eM pic.twitter.com/JD7pM9B0Cr %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 18, 2020

Machado

Uma forte chuva também atingiu a cidade de Machada na tarde dessa terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, o temploral durou cerca de 40 minutos e choveu granizo em alguns pontos da cidade. Os militares registraram árvores caídas, mas sem ocorrências graves, como feridos e famílias desabrigadas ou desalojadas.