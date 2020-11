PF faz operação contra superfaturamento em venda de equipamentos médicos para prefeitura

Demanda por ventiladores pulmonares aumentaram durante a pandemia da COVID-19. Equipamento é essencial em casos graves da doença (foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasil)







A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação nesta sexta-feira contra empresas ligadas ao comércio de equipamentos médicos. A suspeita é de que elas tenham cometido crimes ao entrar em uma licitação da Prefeitura de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço.









A pedido da Polícia Federal, a 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ipatinga expediu nove mandados de busca e apreensão, fiscalização no local de instalação dos aparelhos e bloqueio de bens e valores em nome dos investigados. Os mandados foram cumpridos em Belo Horizonte, São José da Lapa e Confins, na região metropolitana.









Se condenados, os suspeitos podem cumprir até 10 anos de prisão. Os crimes são previstos nos artigos 90 (“frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação”) e 96 (“fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente”) da





A Controladoria-Geral da União (CGU) participa do trabalho conjunto com a Polícia Federal. De acordo com o órgão, as investigações começaram a partir de uma denúncia da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano.

“A CGU, durante a análise da documentação disponibilizada pelo município, identificou um provável favorecimento à empresa contratada para a locação dos 10 equipamentos e para a aquisição de dois respiradores remanufaturados. Também foi apurado um sobrepreço em torno de 168% no contrato de locação e de 53% na aquisição dos aparelhos, com prejuízo estimado em R$ 480 mil”, diz a controladoria.

A informação da CGU é de que o valor de ambos os contratos foi de R$ 770 mil, de recursos provenientes de repasses do Fundo Nacional de Saúde.

"O município de Coronel Fabriciano (MG) recebeu até o momento cerca de R$ 10.513.740,88 para ações de prevenção e combate à COVID-19. A má aplicação desses recursos, em um momento tão delicado como o atual, é extremamente prejudicial para a sociedade, que já está sendo bastante afetada pelos efeitos da pandemia", detalha a Controladoria-Geral da União O nome da operação faz referência ao "vácuo" criado pelo abrandamento das normas das licitações durante a pandemia da COVID-19 , que teria sido usado pelos investigados para obter vantagens ilícitas dos cofres públicos.