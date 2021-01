Começa resgate de corpos de vítimas da queda de caminhão em rio na BR-381

(foto: Ana Raquel Lelles/EM/D.A Press) resgate dos corpos das quatro vítimas da queda de um caminhão no local conhecido como "Ponte Torta", em João Monlevade, Região Central de Minas. Teve início na manhã desta quinta-feira (14/1) a operação dedos corpos das quatro vítimas da queda de um caminhão no local conhecido como "Ponte Torta", em, Região Central de Minas. O veículo caiu no Rio Piracicaba, às margens da BR-381, na tarde de quarta-feira (13)









Ainda de acordo com a corporação, a falta de visibilidade aumenta os riscos da operação de forma considerável, já que impede que os mergulhadores verifiquem se o caminhão está estabilizado.





As vítimas do acidente são quatro funcionários de uma pedreira em Jaguaraçu, no Vale do Aço: Carlos Sebastião Félix, Herivelton Damasceno Cardoso, Marciano Carvalho Abreu e José Geraldo Anísio Leite.



Na ocasião da tragédia, eles deixavam a empresa com destino a cidade de Rio Piracicaba, também no Vale do Aço, para realizar a pavimentação de uma rua. Os bombeiros suspeitam de que o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou caindo no rio.