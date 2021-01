Acidente na BR-381: quatro homens morrem em queda de caminhão

Ponte onde caminhão caiu é a mesma que foi palco de uma tragédia, em dezembro, quando um ônibus despencou e deixou 19 mortos (foto: Ana Raquel Lelles/EM/D.A Press)













O local da queda do caminhão é o mesmo onde um ônibus despencou, no início do mês passado. O coletivo, que seguia do povoado de Mata Grande/AL para São Paulo, perdeu o controle e caiu da "Ponte Torta", resultado em 19 mortes. Durante a tarde desta quarta-feira, os mergulhadores e bombeiros realizaram buscas pelas vítimas e identificaram onde está o caminhão . Com a ajuda de um guincho, o veículo será retirado do rio.O local da queda do caminhão é o mesmo onde um ônibus despencou, no início do mês passado. O coletivo, que seguia do povoado de Mata Grande/AL para São Paulo, perdeu o controle e caiu da "Ponte Torta", resultado em 19 mortes.





Entenda o acidente





O caminhão saiu da cidade de Jaguaraçu, próximo a Timóteo, no interior do estado, e seguia para Conceição do Piracicaba (Distrito do Rio Piracicaba). Testemunhas informaram que o motorista teria perdido o controle do caminhão e caído no rio. Disseram, também, que no momento da queda houve um barulho muito forte e poeira. Em seguida, o veículo afundou no rio.

confirmou, na noite desta quarta-feira (13/01), a morte de quatro homens na queda de um caminhão da, na BR-381, em João Monlevade, Região Central de Minas. O veículo foi encontrado pelos militares a uma profundidade de 20 metros.