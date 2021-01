Bombeiros resgatam vaca que caiu em vala no Norte de Minas

Vaca escapou de sítio e caiu em vala no Povoado de Rio das Pedras, no Norte de Minas (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Salvar animais de grande porte que caem em valas tem sido uma preocupação a mais para os soldados do Corpo denos últimos dias. Na semana passada, um cavalo foi resgatado em Araguari. Agora, uma, no Povoado de, próximo a Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.