COVID-19: Santa Casa de BH tem 97% de ocupação dos leitos de UTI

Os leitos da unidade de terapia intensiva (UTI) destinados ao tratamento de pacientes com COVID-19 da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte estão próximos do limite máximo de utilização. Nesta quinta-feira (14/1), a ocupação chegou a 97% do total.





O hospital tem 70 leitos de UTI de isolamento respiratório, para atendimento específico de pacientes com diagnóstico confirmado ou com suspeita de infecção pelo coronavírus. Há, ainda, 183 leitos depara adultos e oito para crianças. Na enfermaria, o índice de ocupação é de



A reportagem do Estado de Minas percorreu hospitais da capital para acompanhar o atendimento a pacientes com COVID-19.



Na Santa Casa, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital, presenciamos a chegada de pessoas com suspeita de infecção. No Hospital Unimed, no mesmo bairro, há ambulâncias de prontidão para o atendimento de pacientes com COVID-19.

COVID-19 em BH

Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, emitido nessa quarta-feira (14/1), Belo Horizonte registrou crescimento na taxa de ocupação de leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19.



Pela primeira vez em 2021, o índice chegou ao nível vermelho de alerta, com 70,5% dos leitos em uso. No boletim anterior, a taxa era de 69,1%.



Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, 71,8% dos 857 leitos de enfermaria do Sistema Único de Saúde estão ocupados. Na rede suplementar, 68,9% da oferta de 620 leitos estão sendo usadas por pacientes.



Quando somada a capacidade dos hospitais públicos e particulares, o total de leitos é de 7.298 para o tratamento de COVID-19 e de outras enfermidades – 73,1% estão ocupados.



Por outro lado, embora continue alto, o índice de ocupação de leitos de UTI nessa quarta-feira (14/1) teve leva queda: ficou em 85,7%, 0,6% a menos do que o registrado no boletim da terça.



Na rede pública, 83,6% dos 292 leitos estão ocupados para tratamento de COVID-19. Já na rede particular, 87,7% dos 293 lugares disponíveis para internação estão sendo usados.



Belo Horizonte registrou 13 mortes e 1.709 novas ocorrências da doença nas últimas 24 horas. Com isso, a capital tem um total de 72.955 casos, com 1.975 mortes. O boletim aponta que 65.255 pacientes estão recuperados da doença e outros 5.725 continuam sendo acompanhados em casa ou nas unidades de saúde.