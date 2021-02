STF nega pedido de atingidos de Brumadinho em acordo da Vale

Barragem de Brumadinho se rompeu em 25 de janeiro de 2019 (foto: Luiza Rocha/EM/D.A. Press)







Os atingidos da Barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, tiveram pedido negado da ação que pede reparação do acordo entre a mineradora Vale e o Governo de Minas









Segundo o ministro, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 790 "só é cabível quando não houver outro meio capaz de sanar a lesão a dispositivo fundamental alegado", o que não é o caso dos autos para Marco Aurélio.





Na ADPF 790, as partes afirmaram que o acordo judicial teria sido conduzido de forma inadequada, sem a participação dos diretamente interessados, em descumprimento a preceitos fundamentais previstos na Constituição Federal.





O ministro afirmou que a admissão da ADPF implicaria, em última análise, queimar etapas em relação a processos em curso.



Segundo ele, se houver eventual pronunciamento jurisdicional contrário à ordem jurídica, a Presidência do Supremo poderá ser instada a suspender a determinação judicial, no âmbito do sistema de cautelas e contracautelas típico do devido processo legal.