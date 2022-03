Prefeitura de BH quer plantar árvores e criar hortas em escolas municipais

Duda Salabert e Ângela Dalben plantaram a muda inicial nesta sexta-feira (foto: Paula Roberta/Mandato Duda Salabert)

A Secretaria de Educação de Belo Horizonte prevê plantar cerca de 10 mil mudas de árvores nas escolas municipais até maio deste ano. A ideia, lançada nesta sexta-feira (4/3), foi pensada em parceria com a vereadora Duda Salabert (PDT), que prometeu plantar uma muda para cada um dos 37.613 votos recebidos na eleição de 2020.Está prevista, também, a criação de hortas e pomares nas instituições municipais de ensino. Duda e a secretária municipal de Educação, Ângela Dalben, participaram do pontapé inicial do projeto. O secretário de Meio Ambiente, Mário Werneck, também marcou presença.Segundo a pedetista, 3 mil árvores já foram plantadas para cumprir a promessa ligada à votação obtida por ela há dois anos. A vereadora disse que, apenas em dezembro, entregou 1,7 mil mudas a escolas da capital."Fico muito feliz em estar iniciando esse projeto nas escolas, já que eu tenho certeza que é o melhor espaço de transformação que nós temos. Além de plantar árvores, estamos desenvolvendo práticas de sustentabilidade ecológica e ampliando ações de educação conectadas com a natureza", disse.