Pesquisa: Bolsonaro é reprovado pela maioria dos habitantes de BH

Jair Bolsonaro é reprovado por 59% dos belo-horizontinos (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

A pesquisa

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem a gestão desaprovada por 59% dos moradores de Belo Horizonte. Em que pese a insatisfação da maioria da população, 36% dos habitantes da capital aprovam a administração federal. Os números estão em pesquisa do Instituto Opus, encomendada peloe divulgada nesta sexta-feira (4/3). Houve cinco por cento de abstenção.Para 40% dos entrevistados, o mandato de Bolsonaro é péssimo. Enquanto isso, 11% classificam a administração como ruim. Avaliações regulares, mas negativas, são 8%. Somados, os percentuais constituem os 59% que reprovam a conduta presidencial.Em paralelo, há um grupo de 11% que taxa de ótima a gestão de Bolsonaro. Para outros 19%, o liberal faz bom governo. Aliados aos 6% de avaliações regulares, mas positivas, os índices dão forma aos 36% de belo-horizontinos que aprovam o presidente.Diretor do Instituto Opus, Matheus Dias diz que Bolsonaro precisará dedicar atenção especial aos eleitores do estado para se credenciar a mais quatro anos no Palácio do Planalto."A jornada de Bolsonaro na capital mineira vai ser muito complexa. Caso ele queira ter bom desempenho na eleição de outubro, terá que olhar com mais carinho para os mineiros - especialmente à população de Belo Horizonte", afirma.Entre as mulheres da capital, o índice de insatisfação com Bolsonaro é de 65%; no que tange aos homens, há diminuição para 53%. Os jovens de 16 a 24 anos, por sua vez, dão 75% de desaprovação - enquanto isso, evangélicos, onde o presidente da República tem boa penetração eleitoral, contribuem com 49% de aprovação.Em fevereiro, sondagem da F5 Atualiza Dados mostrou que, em Minas Gerais, Bolsonaro é o vice-líder da corrida presidencial, com 27,7%. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem a ponta e aparece com 36,1% A sondagem feita pelo Instituto Opus colheu 400 entrevistas presenciais entre os dias 2 e 3 deste mês. As abordagens ocorreram nas nove regionais de Belo Horizonte, respeitando o número de habitantes de cada localidade.A margem de erro é de 5% para mais ou para menos; o nível de confiança está em 95%.