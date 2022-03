Entenda o que é federação partidária e como ela funciona

As chapas às Assembleias Legislativas e ao Congresso Nacional também precisam ser construídas conjuntamente, assim como as candidaturas dos pleitos municipais de 2024. Os casamentos devem ser celebrados até 31 de maio deste ano.

Legendas conversam sobre possíveis uniões para as eleições 2022 (foto: Arte/video)

Para entender as federações partidárias, é preciso retroceder a 2017, quando o Legislativo brasileiro aprovou outra reforma eleitoral. À época, ficou decidido que a eleição do ano seguinte seria a última onde partidos poderiam montar, juntos, as listas de candidatos a deputados estaduais e federais. A decisão deu fim às coligações proporcionais, permitindo as alianças apenas para o apoio às candidaturas majoritárias.