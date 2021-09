Incêndio atinge área de reflorestamento no Ribeiro de Abreu, em BH

Área de reflorestamento fica no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de BH (foto: Reprodução/Google Street View) Os incêndios que atingem Minas Gerais não dão sinais de trégua. No fim da tarde desta segunda-feira (13/9), o Corpo de Bombeiros foi mobilizado para atuar em uma área de reflorestamento no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Três equipes fizeram frente ao combate às chamas.









A principal preocupação dos bombeiros foi com as residências vizinhas. Por isso, os 11 militares que atuaram na ocorrência se posicionaram em três pontos do terreno. Desta forma, os bombeiros puderam garantir que as chamas não chegassem às casas e estruturas próximas ao terreno.





Segundo os bombeiros, não houve vítimas.