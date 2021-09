Bombeiros resgatam corpo de homem que desapareceu em cachoeira

O local do afogamento é conhecido como Paraíso das Cachoeiras (foto: Facebook.com)

Foi resgatado nesta segunda-feira (13/9) o corpo de um homem de 25 anos, que desapareceu em um poço de uma cachoeira em Nova União, no Vale do Aço, depois de escorregar numa pedra e cair de uma altura de cinco metros.

As buscas foram iniciadas na tarde de domingo, quando o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado de pedido de ajuda. O local do acidente fica próximo à Estrada do Lopes. Segundo testemunhas, o homem estava caminhando pelas pedras, dando a impressão que procurava um ponto para saltar no poço, quando escorregou e caiu.

O local, segundo os soldados do Corpo de Bombeiros, é de difícil acesso. Por isso, mergulhadores foram empenhados nas buscas. As buscas foram paralisadas na noite de domingo e retomadas às 6h desta segunda-feira. Depois de três horas de trabalhos, os mergulhadores conseguiram encontrar o corpo.