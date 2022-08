Mistério: casal de idosos desaparece com carro em viagem em Minas

Luiz e Selma voltavam de Uberlândia e sumiram na rodovia MGC-452 (foto: Reprodução/Arquivo pessoal) O desaparecimento de um casal de idosos da cidade Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, mobiliza forças de segurança e familiares desde a terça-feira (2/8). A última informação sobre o paradeiro de Luiz Prudente Santana, de 76 anos, e Selma Prudente Faria, de 73 anos, é o sinal do celular do homem, na rodovia MGC-452. Eles sumiram quando voltavam de Uberlândia, após uma consulta médica.

Nesta quarta (3/8), foram feitas buscas pela rodovia estadual e também pela BR-365, com Corpo de Bombeiros, polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal (PRF), equipes de defesa social de Tupaciguara e familiares. Áreas rurais dos municípios de Uberlândia e Tupaciguara também foram vasculhadas com ajuda de helicóptero e drone. As ações, contudo, não tiveram sucesso.

O casal estava em m carro Volkswagen Spacefox vermelho, com placas ABJ-7545. O idoso vestia calça preta, camisa polo bege com listras azuis e verdes na gola. Já sua mulher usava um lenço de onça cinza com bolinhas pretas.



Imagens







Há algumas imagens obtidas pela força-tarefa que faz as buscas que ajudam a reconstruir os passos do casal. O que se sabe é que após a consulta no dia 2 em um hospital privado de Uberlândia, Luiz e Selma passaram pela BR-365, de frente a um posto da região de Xapetuba, no entroncamento com a MGC-452. Passava das 16h20.

Eles ainda rodaram por 14 km até um usina bioenergética no sentido Tupaciguara. Dali não há mais sinal deles. A prova da passagem deles é uma imagem do carro em que estavam e também o sinal do celular de Luiz Prudente, o qual foi rastreados até esse ponto.

“Criamos um gabinete de gestão de crise e ficamos a madrugada inteira em buscas. Existe uma imagem de um carro passando de frente à (Usina) Bionergética Aroeira. Mas esse carro não entrou na cidade de Tupaciguara e não voltou para a cidade de Uberlândia”, disse o superintendente da Defesa Social de Tupaciguara, coronel Alfredo Ramalho.

Ainda sobre o sinal do celular, as polícias verificam a possibilidade do aparelho ter sido detectado, horas depois, próximo aos distritos de Martinésia e Cruzeiro dos Peixotos, no Município de Uberlândia.

Na quarta foi pedida à Justiça a quebra do sigilo bancário de Luiz Prudente. O objetivo é ter informações sobre utilização de cartões, saques e transferências da conta dele. Isso pode direcionar buscas e até ajudar a identificar possíveis ladrões.

Angústia e ajuda

“Estamos sem respostas e contamos com o apoio das polícias, mas não temos uma pista do que pode ter acontecido com Seu Luiz e Dona Selma. Eles estavam em uma consulta normal”, disse o genro Raimundo Ramos.



Ambos pedem ajuda e orientam que as informações sobre os desaparecidos sejam repassadas para as polícias ou pelo número 181, do Disque Denúncia.

Familiares de outras cidades se deslocaram até Tupaciguara para ajudar nas buscas. A preocupação da família é que Luiz e Selma precisam tomar medicamentos diários.“A cada hora nossa angústia aumenta mais. Os dois são idosos e vinham de um médico cardiologista. Minha irmã tem diabetes, é dependente de medicamentos, meu cunhado tem problema cardíaco. Não tivemos pedido de resgate, a gente não tem um informação concreta”, disse Dalva Castro Faria, irmã de Selma Prudente.