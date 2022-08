Criança de 11 anos liga para a PM e pede comida: 'estou com fome'

Os policiais se mobilizaram e compraram mantimentos para as crianças. (foto: PMMG/Reprodução)

Uma criança de 11 anos ligou para o 190 na noite dessa terça-feira (02/08) pedindo que uma viatura fosse até a sua residência pois ele, os quatro irmãos e a mãe estavam passando fome. O caso aconteceu no Bairro São Cosme, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Quando a PM chegou ao local, a mãe, Célia Arquimino Barros de 46 anos , alegou que não sabia que o garoto tinha feito a ligação. Os policiais do 35° Batalhão chegaram ao local suspeitando de maus-tratos, porém, ao chegarem no local, encontraram a casa limpa e arrumada, e as crianças estavam em bom estado.

De acordo com a PMMG, Célia contou a polícia que tenta driblar a fome dos filhos com água e fubá, mas não está conseguindo resolver o problema. Ela recebe auxíliio do bolsa família, mas disse aos PM's que há muito tempo o auxílio não tem sido mais suficiente.

Os policiais então, decidiram comprar uma cesta básica e outros mantimentos para que a mãe pudesse alimentar a família. Ao chegarem novamente ao Batalhão, a história se espalhou e muitas pessoas começaram a se mobilizar, realizando doações para ela.

Quem desejar contribuir, pode se encaminhar até o 35° Batalhão da Polícia Militar e entregar doações.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais