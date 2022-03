Bombeiros resgatam mulher que passou 4 dias com fome e sede em uma mata

Com fome e sede, Rosângela recebeu água e biscoitos dos militares do Corpo de Bombeiros (foto: CBMMG/Divulgação) Depois de passar 4 dias dentro de uma mata, na zona rural de Braúnas, cidade do Vale do Aço, uma mulher de 43 anos idade, identificada como Rosângela Pinheiro, foi localizada nesta quarta-feira (2/3) pelos militares do 11º Batalhão Corpo de Bombeiros, de Ipatinga, com apoio dos militares do Canil dos Bombeiros, de Governador Valadares.

A mulher foi encontrada com vida, porém muito debilitada, graças a mais uma missão de sucesso dos cães Bono e Dory, estrelas do Canil dos Bombeiros, que já participaram de várias operações de busca e localização de pessoas desaparecidas, em matas, escombros e soterramentos, em Minas e Espírito Santo.

As buscas foram iniciadas na terça-feira (1/3), com a cadela Dory, que entrou na mata junto com os militares. A operação teve ser paralisada porque familiares de Rosângela informaram que ela poderia estar em outro ponto.

Nesta quarta-feira as buscas foram retomadas pela madrugada, às 4h30, mas logo no início da manhã, às 7h10, o cão Bono, que havia substituído a cadela Dory, encontrou Rosângela. Ele latiu muito, anunciando a localização, conduzindo os militares até a mulher.

A cadela Dory e o cão Bono, estrelas do Canil dos Bombeiros, brilharam mais uma vez (foto: CBMMG/Divulgação)

Rosângela, de acordo com familiares, sofre de depressão. Com fome e sede, ela estava desorientada, mas ao se encontrar com os militares, conversou com eles, e recebeu uma garrafa com água e biscoitos.

Moradora do povoado de Santa Rita, em Braúnas, Rosângela saiu de casa no domingo (27/2). Na segunda-feira (28/2), quando seus familiares estavam à sua procura, ela foi vista por algumas pessoas, que tentaram segurá-la. Assustada, fugiu e entrou em uma mata.

Depois de resgatada, Rosângela foi levada para uma Unidade Básica de Saúde de Braúnas, onde permanece sob cuidados médicos, em companhia de sua filha.