'UFMG contra o frio e a fome': campanha arrecada agasalhos e alimentos

Campanha de arrecadação de alimentos, cobertores e agasalhos vai até o dia 10 de agosto. Foto de 2021 (foto: Márcio Sá/UFMG) Quem está com agasalhos e cobertores parados em casa pode contribuir com a campanha de arrecadação da Universidade Federal de Minas Gerais neste período de frio. Além desses itens, também estão sendo recolhidos alimentos não-perecíveis para doação. O foco é direcionar o que for arrecadado para pessoas em situação de vulnerabilidade social.









A campanha “UFMG contra o frio e a fome” é destinada às populações periféricas da região metropolitana de BH e do interior de Minas, por meio do projeto Comunidade Viva sem Fome, rede coordenada por representantes da UFMG, da Associação Imagem Comunitária (AIC) e da Cáritas Brasileira Regional Minas.





A rede, com atuação em mais de 50 territórios, tem parceria com iniciativas populares e comunitárias locais, com levantamento e acompanhamento de famílias em situações mais críticas.





Segundo a professora Fábia Pereira de Lima, diretora do Centro de Comunicação (Cedecom), a rede foi constituída para “levar ajuda àquelas famílias que, durante a pandemia, passaram a vivenciar uma situação de ainda maior vulnerabilidade''. (...) O projeto Comunidade Viva sem Fome, nesse sentido, materializa o esforço da Universidade em se colocar mais uma vez ao lado da sociedade para tentar aplacar um pouco essa situação”, conta.





"Formamos recursos humanos de alta competência, produzimos ciência de ponta e trabalhamos intensamente junto à sociedade. Nossa comunidade é solidária e está sempre atenta às necessidades mais imediatas de nossa população. O frio e a fome exigem ações rápidas e assertivas, e essa campanha tem o objetivo de arrecadar doações e encaminhá-las às instituições com grande capilaridade para fazê-las chegar ao destino correto" Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da UFMG









Em 2021, a campanha arrecadou cerca de uma tonelada de roupas e alimentos não perecíveis por dois meses. Neste ano, a iniciativa segue até o dia 10 de agosto.

Confira os endereços para entregar as doações:





Drive-thru

Campus Pampulha, Unidade Administrativa II, entrada pela Avenida Abrahão Caram, 763, bairro São José





Espaço do Conhecimento

Praça da Liberdade, 700, bairro Funcionários





Faculdade de Medicina

Avenida Professor Alfredo Balena, 190, bairro Santa Efigênia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais