Gerdau prepara investimentos bilionários em Minas Gerais

Gustavo Werneck, CEO da Gerdau (foto: Túlio santos/EM/D.A PRESS)







O orçamento da Gerdau prevê o aporte de R$ 5 bilhões em 2023 e 60% deste valor deve ter as operações em Minas Gerais como destino da siderúrgica que se define como “gaúcha de nascimento e mineira de coração”. Foi o que revelou o CEO da empresa, Gustavo Werneck, ao destacar a importância de Minas na história da companhia, que decidiu priorizar o estado em seu plano de investimentos.

Em entrevista ao Estado de Minas, Werneck detalhou os investimentos previstos para Minas Gerais, exaltou o histórico do estado na formação de profissionais para a área da metalurgia e como a renovação tecnológica da empresa pode ajudar a capacitar jovens mineiros e avançar rumo a uma atividade minerária segura e sustentável. Mineiro de Belo Horizonte, Gustavo Werneck formou-se em engenharia mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele iniciou sua carreira na Gerdau em Barão de Cocais, Região Central do estado, e alia suas raízes mineiras ao desejo de permanência e fortalecimento da empresa em Minas. Em 2022, Werneck foi eleito uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, em levantamento promovido pela plataforma digital da Bloomberg.

Usina da Gerdau em Ouro Branco, região central de Minas: foco no aumento da produção de laminados (foto: EDUARDO ROCHA)

Em 2022, a Gerdau registrou uma receita líquida de R$ 82,4 bilhões, recorde histórico. O valor representa os resultados acumulados nos nove países onde a companhia tem atuação e, do número total, 30% foi obtido com atividades em Minas Gerais. A perspectiva do comando da siderúrgica é que a produção no estado se qualifique e o valor agregado das mercadorias aumente o rendimento para a empresa e para os cofres do estado.

"Estamos muito preparados para crescer e, no Brasil, nosso grande foco de crescimento está em Minas Gerais" Gustavo Werneck, CEO da Gerdau







INVESTIMENTOS





Para Gustavo Werneck, os investimentos concentrados em Minas Gerais seguem uma lógica da estrutura presente no estado e do histórico de 35 anos de atuação na região. “É onde a gente criou toda a nossa plataforma de crescimento tanto do ponto de vista do minério, quanto do reflorestamento. Minas Gerais é onde nós vamos encontrar um ambiente mais adequado para fazer esse investimento”, comenta o CEO.

A Gerdau tem 250 mil hectares de florestas plantadas em Minas. É uma área do tamanho do município de São Paulo (foto: PEDRO vILELA)

O executivo explica que parte importante do valor será investido em mineração para aumentar a produção e atender às operações da usina da empresa em Ouro Branco. A cidade da Região Central do estado é onde fica a maior planta da Gerdau no mundo e é uma das quatro que concentram o investimento previsto junto de Divinópolis, Barão de Cocais e Três Marias. A empresa espera que mais de 40 cidades sejam diretamente beneficiadas.

“Nosso investimento é sempre com foco na mineração sustentável, sem barragem, com processamento a seco. O outro foco é aumentar a capacidade de produção de laminados em Ouro Branco. Desde a construção, a usina foi projetada para produzir o que o pessoal chama de semiacabado, que não é o produto final, só que a gente tem transformado Ouro Branco em uma usina com capacidade de produção de produto final”, comenta. Werneck explica que a empresa vive uma fase de concentração dos investimentos, encerrando atividades difusas e focando a operação em áreas específicas. No mapa da Gerdau, ganham destaque as atividades nos Estados Unidos, em especial no Texas, e no Brasil, com foco em Minas Gerais e em São Paulo.

“Nós estamos em nove países atualmente. A gente estava com balanço muito alavancado há uns anos, então foi a primeira vez na história da empresa que decidimos vender. Para uma empresa que só vinha crescendo, foram decisões difíceis, sempre é mais fácil comprar do que vender. Então nós saímos do Chile, estamos saindo da Índia e saímos da Guatemala. Vendemos boa parte das nossas operações nos Estados Unidos para estarmos naqueles países onde de fato temos relevância. Isso fez muito bem para nós pro nosso balanço, a gente hoje tem uma dívida baixíssima e estamos muito preparados para crescer e, no Brasil, nosso grande foco de crescimento está em Minas Gerais”, afirma.

SUSTENTABILIDADE





Segundo o CEO, os investimentos têm como objetivo não apenas incrementar a produção da Gerdau, mas também estabelecer uma relação cada vez mais próxima entre a atividade da empresa e a responsabilidade ambiental. Além do foco em estabelecer atividades de mineração seguras e sem uso de barragem de rejeitos, a matriz energética da companhia passa por transformações que priorizam o uso de fontes renováveis e limpas. “A produção de aço via carvão vegetal traz um benefício muito importante, porque permite uma produção com baixa emissão de carbono. Então nós temos uma área reflorestada aqui em Minas Gerais muito significativa: são 250 mil hectares, que nos tornam os maiores reflorestadores do estado. A gente planta eucalipto, depois de sete anos a gente corta, faz o carvão vegetal e alimenta os nossos fornos. É uma área do tamanho do município de São Paulo, que começa próxima a Curvelo, Três Marias e forma um corredor que vai subindo até a região de Montes Claros, no Norte de Minas.

A gente também gostaria de investir bem fortemente em Minas Gerais na geração de energias renováveis, porque essa mesma região é um dos corredores de maior incidência Solar do Brasil. Então a gente já anunciou uma parceria com a Shell em Brasilândia de Minas para fazermos um investimento em energia solar. Também estamos criando agora uma plataforma junto com a XP Investimentos chamada New Wave que vai ser uma grande plataforma de geração de energia renovável no Brasil e gostaríamos que boa parte desses investimentos fosse aqui no estado de Minas Gerais”, projeta.

O investimento em sustentabilidade, segundo o executivo, passa também pela formação de profissionais capacitados para aliar a produção industrial à ecologia. Werneck destaca o programa ‘Gerdau Germinar’, que há 32 anos, oferece uma agenda de educação ambiental para jovens em idade escolar. O projeto já atendeu mais de 460 mil estudantes e hoje funciona nas cidades de Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Moeda, Ouro Branco e Ouro Preto.

Werneck avalia que a expertise e desenvolvimento tecnológico de Minas Gerais na área ambiental também são um fator atrativo para os investimentos no estado. “Com as nossas florestas em Minas, jogamos de igual para igual com qualquer outra empresa especializada nesse ramo. Tem uma tecnologia absurda por trás disso, a replicação genética das sementes a partir das árvores mais fortes, por exemplo. Minas Gerais e o Espírito Santo são muito fortes nisso e fazer essa iniciativa em outro lugar seria como começar do zero. O que temos aqui, a capacidade intelectual que tem dentro de uma UFMG é impressionante”.





FORMAÇÃO PROFISSIONAL





Gustavo Werneck destaca a mão-de-obra especializada formada em Minas Gerais para justificar a concentração de investimentos no estado. Segundo o executivo, o histórico de formação profissional e a necessidade de atender grandes mineradoras fizeram da região um polo importante de geração de conhecimento que não pode ser desprezado pelas empresas. “Minas Gerais tem uma tradição muito antiga no metal e no aço. Você não encontra em outros países a formação de escolas como as de Ouro Preto e da UFMG na engenharia mecânica, na engenharia de Minas, na engenharia elétrica e na própria engenharia civil muito focada em grandes obras. Usar essa história e esse conhecimento é muito relevante, a gente ganha muito tempo no desenvolvimento de projetos”, comenta.

O CEO da Gerdau também destaca que o relacionamento empresarial em Minas também é um destaque e a criação dos vínculos torna o estado um ponto nevrálgico do planejamento da companhia. A empresa começou suas atividades em terras mineiras em 1988 e comemora 35 anos em 2023. Desde então ampliou sua influência e se tornou a maior empresa produtora de aço do Brasil. “Para nós, Minas Gerais se transformou em um estado de criação de muitas relações comerciais de longo prazo. O mineiro tem essa história de se sentar e conversar. É um estado em que não temos tanto peso nessa discussão de preço no dia a dia, o foco é mais na construção de relações duradouras”.

Mesmo com a expertise destacada, Werneck acredita que há espaço para mais qualificação em Minas e elenca esse como um dos objetivos da Gerdau. Para o executivo, essa é uma demanda que deve partir de ações conjuntas do Estado e da iniciativa privada, que devem alavancar a formação de profissionais adequados às demandas contemporâneas. “Hoje nós fazemos muito uso de drones, por exemplo. Se tem alguém pilotando um drone e vistoriando a área florestal, se consegue identificar rapidamente um foco de incêndio numa área de 220 mil hectares, pode-se chegar lá e atuar diretamente naquele problema. Com nosso drone, eu consigo através de comparação de imagem, saber exatamente qual é o estoque sem mandar um funcionário lá com a planilha. Mas aí vou contratar um piloto de drone e não consigo achar. São profissões novas e iniciativas de formação devem partir do poder público e das empresas”, avalia.





INOVAÇÃO





As mais de três décadas de história da Gerdau em Minas se iniciaram com a aquisição da Companhia Siderúrgica Pains, em Divinópolis e cresceu a ponto do estado abrigar o único laminador da América Latina que produz grandes perfis estruturais laminados, em Ouro Branco. O investimento em tecnologia é considerado primordial pela direção da empresa, que mais do que aumentar a produção, define como meta aumentar o valor agregado das mercadorias.

O CEO da empresa destaca que a planta da usina de Ouro Branco foi a primeira planta industrial do Brasil a funcionar completamente com tecnologia 5G, o que permite não apenas aumento de produtividade como oferecer mais segurança aos funcionários, e controle do que acontece na indústria. Werneck também cita parcerias com a UFMG para atender demandas sociais e ambientais. “Estamos construindo junto com a UFMG um projeto de casas para a população de baixa renda feita com os rejeitos do alto-forno. Com a tecnologia da universidade, já temos essas casas geminadas em Ouro Branco”, disse.

A Gerdau em números

32

unidades produtoras de aço





28.350

colaboradores diretos e indiretos no mundo





2

minas de minério de ferro.





250 MIL

hectares de base florestal, entre plantios de

eucalipto e áreas de preservação.





9

Presença em países