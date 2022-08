Brasil de Bolsonaro é recordista mundial de juros reais; viva o mito

(foto: EVARISTO SA / AFP)

Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , produziu números realmente estupendos no País: mais de 700 mil mortos por covid; mais de 13 milhões de desempregados; mais de 30 milhões de famintos; dólar a quase 6 reais; gasolina a quase 10 reais (preço atual de 1 litro de leite em muitas cidades); botijão de gás a 150 reais…





amigão do Queiroz também é responsável direto pelo menor consumo de proteína animal em 26 anos; pelo maior número de famílias endividadas na história; pelo recorde de pessoas físicas e jurídicas negativadas (nomes sujos) pelas empresas de crédito; por mais de 125 milhões de brasileiros em estado de insegurança alimentar









Bolsonaro - auxiliado pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, faça-se justiça - conduziu o Brasil ao trimônio do inferno: baixo crescimento inflação juros altos. Quer, literalmente, matar um povo (de fome, de doença, de desesperança)? Atire-o nessa condição; e o devoto da cloroquina nos atirou nela, com requintes de crueldade.





O Brasil é hoje líder mundial em juros reais: 8.52% ao ano. O segundo desonroso lugar é ocupado pelo México (outra pocilga incorrigível) com juros anuais de 4,20% (metade de Banânia). Em juros nominais só perdemos para Argentina e Turquia, com inflações, respectivamente, de 60% e 14% nos últimos 12 meses.





Tudo porque o Banco Central elevou a taxa básica de juros do País para 13.75% a.a., na tentativa de frear a inflação. Se o governo não faz o que deve (reforma administrativa, reforma tributária, controle de gastos etc) e ainda por cima atira o teto de gastos para as cucuias (déficit superior a 100 bilhões de reais), não resta outra alternativa.





E para piorar o que já é terrível, temos um golpista lunático sentado na Presidência da República, ameaçando golpe de estado , enxovalhando nossas eleições a embaixadores internacionais , sem falar nas 'anti agendas' que nos afastam de nossos principais parceiros comerciais, depreciando nossa moeda e causando mais inflação.





A dívida pública brasileira beira astronômicos 6 trilhões de reais. Desenhando: R$ 6.000.000.000.000,00. Como não sou economista, não vou me meter a calcular o tamanho do desembolso com o chamado serviço da dívida, mas sei que nos aproximamos perigosamente de 80% do PIB (Produto Interno Bruto) de endividamento.





E o que fez, ou faz, nosso grande patriota desde que assumiu? Campanha eleitoral, ataque às instituições democráticas e dissensão social e política às custas de ódio e violência. Nada mais! Bolsonaro e seu posto Ipiranga jamais, em tempo algum, se debruçaram sobre os gravíssimos problemas econômicos do País. Eis aí o resultado. Viva o mito!