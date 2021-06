Bolsonaro ironiza a morte de Lázaro: 'Não morreu de COVID, não?'

Presidente Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira (28/6), na porta do Palácio da Alvorada (foto: Reprodução/Youtube)

O presidente Jair(sem partido) ironizou a morte de Lázaro Barbosa , de 32 anos, acusado de matar uma família em uma chacina, balear pelo menos mais quatro pessoas e fazer outras reféns no Distrito Federal (DF) e em. Ele foi morto nesta segunda-feira (28/6), em troca de tiros com a polícia.Na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília, ao cumprimentar apoiadores, o presidente questionou se o serial killer teria sido morto pela