Eduardo Bolsonaro discursa para 10 defensores do voto impresso, em Brasília

O filho ‘03’ doe deputado federal pelodiscursou para 10 pessoas em cima de um trio elétrico sobre o voto impresso. Um vídeo do momento viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (28/6).

A manifestação aconteceu em frente à Câmara dos Deputados e foi realizada por apoiadores do presidente.

“Somos nós de verde amarelo, os tios e tias do zap, nós que fazemos a democracia e que somos base do governo Bolsonaro. Se a gente não tivesse o apoio de vocês, os abutres já teriam colocado as garras de fora. Aqui não vai ter flechada e nem fazer mal aos policiais legislativos”, disse o deputado, se referindo a uma manifestação indigêna, na semana passada, contra o