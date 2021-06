Lázaro foi morto com 38 tiros após 'descarregar pistola' em policiais

Buscas duraram 20 dias e terminaram nesta segunda-feira (28/6), com a morte do fugitivo (foto: Sergio Lima/AFP) 38 tiros. A informação foi passada pelo Secretário de Saúde de Águas Lindas de Goiás, Rui Borges. Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi morto na manhã desta segunda-feira (28/6) com, pelo menos,. A informação foi passada pelo Secretário de Saúde de Águas Lindas de Goiás, Rui Borges.

Condenado por assassinatos e estupros, Lázaro foi morto em uma troca de tiros com a polícia na manhã desta segunda. foi morto em uma troca de tiros com a polícia na manhã desta segunda.





As buscas pelo criminoso tiveram início em 9 de junho, quando a polícia começou a investigar um triplo homicídio na região conhecida como Incra 9, em Ceilândia, cidade satélite de Brasília.

Outros envolvidos

“Ainda temos algumas pessoas para investigar e prender. Agora, sai a força intensiva e fica o trabalho investigativo até a gente ir até o último envolvido”, afirmou Rodney Miranda.

O corpo de Lázaro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia. De acordo Rui Borges, geralmente as pessoas mortas no município são enviadas ao IML de Luziânia, em Goiás. Mas, devido à repercussão do caso, o corpo passará por necropsia no IML da capital do estado.

Última visita

"A câmera de segurança mostrou para onde ele estava e para onde ele foi. Ele foi preso a cerca de 5 km da casa da sogra, local onde foi filmado", explicou o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda.

Entrevistada pelo Correio Braziliense, a ex-mulher de Lázaro revelou que o criminoso a visitou para levar R$ 300 ao filho de ambos, de 3 anos e 9 meses. Lázaro não chegou a entrar dentro da casa para ver o filho. No local, a ex-sogra do foragido colocava o menino para dormir.

De acordo com Luana, pelo comportamento de Lázaro ele não iria se entregar para a polícia. "Ele nunca se entregaria. Poderia ter evitado isso tudo, mas não quis. O que eu posso fazer?", narra Luana.

Rodney Miranda disse que o fugitivo "descarregou uma pistola contra os policiais" antes de ser morto.

