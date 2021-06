Lázaro tinha rede que o acobertava, diz secretário de Segurança

Rodney Miranda disse que as investigações continuam para saber se havia uma organização criminosa por trás de Lázaro (foto: Ed Alves/CB/ DA Press)

Segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, apesar da morte de Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, ainda há pessoas a serem presas. Durante coletiva, Miranda afirmou que há uma organização criminosa por trás da fuga de Lázaro, que durou 20 dias.









Além disso, as forças de segurança encontraram, junto ao corpo do foragido, que morreu em uma troca de tiros com a polícia na manhã desta segunda-feira (28/6), cerca de R$ 4,4 mil. A informação foi divulgada durante a coletiva.