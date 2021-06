Morte de Lázaro Barbosa gera opiniões opostas no twitter

deBarbosa, o 'Serial Killer' do, teve uma enormenas redes sociais. Nodiversas pessoas comemoram o desfecho do caso. Outros, em contrapartida, dizem que a polícia agiu errado em ter atirado.

Eu me deixei levar pela inocência e pensei que talvez isso não aconteceria, mas: tão condenando a polícia por ter matado Lázaro.



Bizarro o %u201Cjovem%u201D no Twitter. %u2014 Alexsander Abade (@Abadealex) June 28, 2021

Mataram Lázaro, com ele a verdadeira história e os nomes de seus patrões e a narrativa que impera no mundo fora do twitter é do Lázaro matador do diabo. Lázaro sem dúvidas é bandido, criminoso e cruel, mas é a ponta da lança da crueldade segue matando gente pobre por terra. %u2014 Caetano ao fundo (@marioharres) June 28, 2021

Acabei de ver a foto do Lázaro morto aqui no twitter, galera não é legal compartilhar este tipo de coisa %u2014 Alone%uD83C%uDF39 (@alonefbsocial) June 28, 2021

Alguns tuítes mostram que as pessoas não aceitam a atitude da polícia, pedindo julgamento pela morte. Porém, na maioria dos comentários, o que se vê é comemoração pelo desfecho do caso, que se tornou um pesadelo para população de cidades pequenas por onde Lázaro passou.Há também internautas que dizem que, com a morte de Lázaro, as informações de quem seriam seus 'chefes' podem não ser descobertas, e com isso a população rural pobre continua sofrendo com assassinatos por causa de posse de terras.Outra grande repercussão são as imagens de Lázaro Barbosa baleado no hospital. Diversas pessoas não aprovaram a divulgação das imagens.