Câmera flagra Lázaro perto da casa da sogra horas antes de ser morto; veja

Lázaro foi flagrado enquanto tentava contato com familiares (foto: Reprodução) Lázaro Barbosa andando pelas ruas do município de Águas Lindas de Goiás, horas antes de ser capturado. A filmagem foi feita na noite desse domingo (27/6), por volta das 20h30, quando o então foragido tentava contato com familiares que moram na região.



Leia também: Lázaro Barbosa morre em troca de tiros com a polícia



Uma câmera de segurança flagrouandando pelas ruas do município de Águas Lindas de Goiás, horas antes de ser capturado. A filmagem foi feita na noite desse domingo (27/6), por volta das 20h30, quando o então foragido tentava contato com familiares que moram na região.

No vídeo, Lázaro sai de um matagal e caminha no meio da rua, próximo as casas. Veja:











“Ele foi se encontrar com elas (ex-mulher e sogra). Ele chegou a ameaçar os policiais falando que daria tiro na cara. Fizemos o cerco e, além da arma, ele tinha R$ 4,4 mil no bolso. Isso é mais uma prova que tinha gente com ele dificultando o nosso trabalho”, afirmou Rodney Miranda.

Em entrevista coletiva, o secretário afirmou que os policiais começaram a fechar o cerco a partir das 22h30 de ontem, após receberem informações da localização do criminoso.

'Descarregou uma pistola'

"A câmera de segurança mostrou para onde ele estava e para onde ele foi. Ele foi preso a cerca de 5 km da casa da sogra, local onde foi filmado", disse o secretário.

URGENTE: Lázaro Barbosa chegou ao hospital gravemente ferido e não resistiu aos ferimentos. O criminoso está morto. Ele teria reagido a prisão, e baleado. pic.twitter.com/0pcNYTu3lE %u2014 Renato Souza (@reporterenato) June 28, 2021



Quando Lázaro fugiu para a mata, as forças de segurança foram atrás e trocaram tiros. “Ele descarregou uma pistola contra os policiais. Com o esforço dessas forcas conjuntas, sem vaidade, impedimos ele que fugisse ou fizesse outras vítimas”, completou Miranda. Quando Lázaro fugiu para a mata, as forças de segurança foram atrás e trocaram tiros. “Ele descarregou uma pistola contra os policiais. Com o esforço dessas forcas conjuntas, sem vaidade, impedimos ele que fugisse ou fizesse outras vítimas”, completou Miranda.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci