Filho e ex-esposa de Bolsonaro se mudam para mansão de R$ 3,2 milhões

A casa de Ana Cristina e Jair Renan fica no Lago Sul em Brasília, um dos endereços mais valorizados da capital (foto: Eduardo Militão/UOL/Reprodução) Renan Bolsonaro, filho '04' do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e sua mãe, Anna Cristina Vale, se mudaram para uma mansão localizada no Lago Sul, uma das áreas mais nobres de Brasília.



O imóvel é avaliado em R$ 3,2 milhões. Antes, os dois viviam em um apartamento registrado no nome do chefe do Executivo, de 70 metros quadrados. As informações são da colunista Juliana Dal Piva, do UOL.









Segundo a reportagem, eles alugaram a casa do corretor Geraldo Antônio Machado, proprietário do imóvel que foi adquirido por R$ 2,9 milhões, conforme a escritura. Ele disse que a compra foi realizada dias antes da família se mudar. "Comprei a casa exatamente para mudar para a casa. Deu um probleminha na venda da minha casa aqui. Acabei tendo que alugar", relatou.





Por duas vezes, ele disse à coluna que é o proprietário de fato da casa no Lago Sul. A mansão é o único imóvel registrado em nome dele no Distrito Federal. Machado afirmou que possui outros bens, mas sem escritura.





O aluguel da casa é estimado em cerca de R$ 15 mil por mês. Porém, Anna Cristina, que atualmente trabalha como assessora parlamentar da deputada federal Celina Leão (PP-DF), recebe um salário líquido de R$ 6.200.

senador avaliada em R$ 6 milhões. O imóvel de luxo no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Paranoá, em Brasília, outra região de bairro nobre da capital. A mudança para a mansão abre mais um capítulo ligando a família Bolsonaro com imóveis de alto valor. Em março passado, o Flávio Bolsonaro comprou mansão no Lago Sul avaliada em R$ 6 milhões. O imóvel de luxo no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Paranoá, em Brasília, outra região de bairro nobre da capital.

A casa alugada por Anna Cristina e Renan foi financiada no mesmo banco utilizado por Flávio, o Banco de Brasília (BRB).