Artistas internacionais e nacionais tem músicas que se encaixam perfeitamente na celebração do Dia das Bruxas Divulgação

O Halloween chegou e, com ele, vêm as fantasias assustadoras, decorações sombrias e, é claro, a trilha sonora perfeita para criar o clima. Vamos mergulhar no mundo da música de Dia das Bruxas, apresentando uma seleção de canções assustadoramente divertidas para embalar a sua festa.





Confira 10 canções de Halloween para a sua playlist

1. Thriller - Michael Jackson





Indispensável em qualquer playlist de Dia das Bruxas, “Thriller” é uma marca registrada do rei do pop. O sucesso de Michael Jackson marcou gerações com o clipe de zumbis assustadores, letra macabra e coreografia inconfundível que, desde os anos 80, se consolidou como um clássico da data.





2. Bloody Mary - Lady Gaga





“Bloody Mary” é uma canção de 2011, do álbum “Born This Way”, de Lady Gaga. A música que une elementos religiosos à lenda urbana, conhecida como loira do banheiro, era considerada uma favorita dos fãs da cantora, mas ganhou um novo significado desde o ano passado. Isso porque “Bloody Mary” viralizou no TikTok com uma cena da série “Wandinha”, da Netflix, e tornou-se uma febre nas redes sociais com a dancinha da personagem.





3. This Is Halloween - Danny Elfman





Não tem como pensar em Halloween sem lembrar do diretor Tim Burton, conhecido por seus filmes temáticos que flertam com o horror. Presente na trilha sonora da animação “O Estranho Mundo de Jack”, a música “This Is Halloween” virou também trilha sonora das festas da data.













4. AMEIANOITE - Pabllo Vittar e Gloria Groove





Nem só de clássicos norte-americanos sobrevive o dia 31 de outubro. Em terras brasileiras, as drag queens Pabllo Vittar e Gloria Groove se juntaram para fazer “AMEIANOITE”, um hino perfeito para as noites de lua cheia, com direito a um clipe cheio de referências à bruxaria.











5. Monster Mash - Bobby Pickett





Lançada em 1962, “Monster Mash" é considerada uma das canções mais tradicionais da data. Não é à toa, já que sua letra relata uma dança bem animada feita por monstros do laboratório de um cientista maluco. Uma história que é a cara do Halloween há décadas.











6. Disturbia - Rihanna





Apesar de não ter sido lançada como uma música temática de Halloween, o ritmo da diva Rihanna de 2008, ressurge em todos os Dia das Bruxas por transmitir um ar sombrio não só na letra mas também na batida e no videoclipe



7. Ghostbusters - Ray Parker Jr.





Quem você vai chamar? Os Caça-Fantasmas! "Ghostbusters" é outra música obrigatória para a sua playlist de Halloween. Com seu riff de guitarra viciante e letras sobre caçar fantasmas, esta faixa é um sucesso garantido para animar a festa.











8. Morto Muito Louco - Bonde do Tigrão





Clássico das festas brasileiras o ritmo dos anos 2000 pode tocar em qualquer época do ano, mas a coreografia viral é sempre relembrada na época de Halloween, se você nunca balançou o pescoço no swing da batida com um morto muito louco, a chance é essa.











9. Somebody's Watching Me - Rockwel





Esta canção vai te dar calafrios, mas de um jeito bom. "Somebody's Watching Me" de Rockwell é uma música com uma atmosfera misteriosa e envolvente que combina perfeitamente com a temporada de sustos. Nas redes sociais a música surgiu como inspiração para a criação de diversos vídeos com fantasias assustadoras.











10. Ave, Lúcifer - Mutantes





Para encerrar sua playlist com um toque de psicodelia brasileira para a sua festa de Halloween, "Ave, Lúcifer" dos Mutantes combina com a vibe misteriosa da noite. Quem disse que as brasilidades não podem trazer uma vibe sombria?