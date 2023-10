677

Bono Vox e Lady Gaga cantaram juntos canções de sucesso da banda e da cantora Reprodução

O U2 surpreendeu os fãs na noite desta quarta-feira (25/10) ao chamar uma convidada especial para se juntar ao show da banda na arena The Sphere, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A estadunidense Lady Gaga subiu ao palco e cantou um dueto de “Shallow” com Bono Vox, vocalista do grupo irlandês.





Trilha sonora do filme “Nasce Uma Estrela”, “Shallow" é originalmente um dueto com o ator Bradley Cooper e foi ganhadora do Oscar de Melhor Canção Original de 2019. Além da música, Gaga cantou sucessos dos anos 80 da banda de rock, como “All I Want Is You” e “I Still Haven't Found What I'm Looking For”. Confira:





Lady Gaga cantando "Shallow" durante participação surpresa no show do U2, em Las Vegas.

LADY GAGA PERFORMING WITH U2 TONIGHT AT THE SPHERE

Lady Gaga e U2 cantando "All I Want Is You" e "Shallow" em Las Vegas.





“A mulher mais ousada e vivaz em qualquer lugar que ela pisar. Recebam a impactante e divina, Lady Gaga”, disse Bono ao introduzir a artista para o público da arena. Não é a primeira vez que os dois se apresentam juntos. Em 2015, a cantora dividiu o palco com o grupo para uma apresentação de “Ordinary Love”, no Madison Square Garden, em Nova York.





O U2 é a primeira banda a tocar na The Sphere, uma arena no formato de uma esfera gigante inaugurada este mês. A estrutura levou cinco anos para ser construída e custou cerca de 2,3 bilhões de dólares. Com capacidade para 20 mil pessoas, o local é considerado o maior painel de LED do mundo e tem recebido uma série de shows do grupo.