“Nós estamos aqui um pelos outros. Você tem a nós. E nós temos a música.” Após Amy Lee proferir a mensagem todo o Arena Hall, na região da Savassi, estremeceu com aplausos e gritos. Em uma relação bem próxima aos fãs, a vocalista conduziu o show do Evanescence na noite dessa quarta-feira (25/10), na capital. Mostrando todo seu talento ao vivo, a banda não decepcionou e levou a plateia ao delírio.

Com ingressos esgotados, a casa demorou para lotar. Talvez por conta da chuva torrencial que atingiu a cidade na hora da abertura do local. Dentro da Arena, o público parecia apático – até o rock começar a tocar. O esquenta veio antes das apresentações, quando tocou Pitty e a plateia cantou em coro.

Quando a Ego Kill Talent subiu ao palco, pontualmente às 21h, deu para sentir a energia que os mineiros estavam guardando. Comandada por Emily Barreto, o grupo brasileiro entregou um rock animado com sotaque paulista e potiguar. Em atividade desde 2014, a banda não poupou elogios para a atração principal. “Vocês têm sido incríveis para nós, obrigado pela oportunidade”, declarou o guitarrista Theo Vander Loo, muito emocionado.

Mas foi às 22h que o chão da Arena Hall tremeu. Amy Lee e companhia chegaram com tudo e abriram o show com ‘Broken pieces shine’, do último álbum da banda, ‘The bitter truth’, de 2021. O setlist contou ainda com grandes sucessos da banda, como ‘Going under’ e ‘Lithium’. Muito sintonizados, os músicos entregaram o rock que o público tanto queria, mas foi a capacidade de Amy Lee alcançar as notas ao vivo que deixou o público chocado.

No meio da apresentação, a vocalista saiu do palco e o público viu um pequeno filme com momentos icônicos da banda. De volta ao palco, ela agradeceu à parceria dos fãs por todos os 28 anos de história. “Nós devemos muito a vocês. Obrigada por nos trazer ao seu país lindo de novo e de novo. Obrigada por ficarem conosco e dividirem suas vidas, seus corações, suas dores e histórias conosco”, disse, em inglês.

Durante o show, ela tentou dizer algumas palavras em português, como “muito obrigada”, “boa noite” e “Belo Horizonte”. Com muito pique, a vocalista de 41 anos entregou fôlego que vários artistas mais novos não entregam.

A banda guardou os maiores hits pro final: ‘My immortal’ e ‘Bring me to life’, que fez muita gente chorar. Entre as músicas, Amy Lee tocou ao piano os versos que compôs para os fãs em português. Ela já havia cantado o trecho nos shows de São Paulo e Rio de Janeiro, o que fez com que a plateia tivesse tempo para decorar os versos e entoá-los juntos – deixando a cantora emocionada.

Lágrimas de alegria

Com apresentação impecável, Evanescence trouxe excelência das gravações de estúdio para o palco Maria Dulce Miranda

A maioria dos presentes no show tinha uma história parecida: eles conheceram o Evanescence durante a adolescência e, só agora depois de adultos, puderam realizar o sonho de ver a banda ao vivo. Talvez por isso a maioria passou o show com os celulares para o alto, fazendo registros da apresentação que, com certeza, já estão guardados na memória.

O casal Luana de Paula e Felipe Lobato curtiram o show juntos. Os dois, que têm 27 e 28 anos, são fãs da banda desde a adolescência e tem no Evanescence a trilha sonora da vida. “Eu estou muito feliz porque eu vi o show deles no rock in rio de 2011. A gente viu pela televisão porque a gente era muito novo. E agora estar vendo de perto assim.. Eu chorei o show inteiro”, confessou Luana.

Felipe lembra que o show de 2011 foi marcante, mas que o de BH entrou para a história. “Eu sou fã do Evanescence desde os meus 14 para 15 anos. Eu vi o mesmo show que ela. O Evanescence estava no auge, tinha acabado de lançar um álbum e nós decoramos todas as músicas. E quando soubemos que a banda viria para cá, nós explodimos de alegria. Ainda mais pertinho de casa”, apontou.

Direto do Rio Grande do Sul, Angelica Mosvan está maravilhada com a turnê do Evanescence pelo país. Além da apresentação de BH, ela viu também o show no Rio de Janeiro. “Eu consegui aproveitar muito, estou rouca, praticamente sem voz. Eu estou muito feliz”, contou ao Estado de Minas.

Setlist

Confira a lista das músicas do show: