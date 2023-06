Evanescence em BH: saiba tudo sobre o show, ingressos e mais

677

Evanescence passará por Belo Horizonte e outras capitais brasileiras em nova turnê (foto: Divulgação) A banda norte-americana de metal alternativo, Evanescence, conhecida por sucessos como “Bring me to life”, passará por Belo Horizonte e outras quatro cidades pelo Brasil em outubro. O grupo vem com sua turnê do primeiro álbum de músicas inéditas em uma década, o “The Bitter Truth”, lançado em 2021. A venda de ingressos começa nesta sexta-feira (16/6), às 11h, no site da Eventim.





No panorama coletivo, a sociedade vivia (e vive) em meio à desigualdade racial, a pandemia da COVID-19 e a turbulência econômica. Basta dar um play no disco para entender que, mesmo sendo “um retorno às raízes pesadas”, evidenciando as amarguras da vida, a mensagem do álbum é de luz, sugerindo que seguir em frente é melhor do que resistir.





Bem recebido pelo público e pela crítica, o trabalho ganhou os palcos do mundo por meio de uma turnê. No Brasil, as apresentações lideradas pelo vocalista Amy Lee têm quatro datas confirmadas e uma em definição a ser divulgada em breve.

Dia 19 de outubro, em Curitiba, no Live; dia 23 de outubro, no Rio de Janeiro, no Qualistage; dia 25 de outubro, em Belo Horizonte, no Arena Hall; e, dia 28 de outubro, em Recife, no Classic Hall. Vale lembrar que São Paulo também será destino da turnê do Evanescence e, em breve, mais informações sobre este show serão anunciadas.





Vencedor de dois Grammy, o Evanescence prepara para o público brasileiro um setlist com músicas de diferentes momentos da carreira.

De volta às paradas musicais

Uma curiosidade recente é que, em 2022, a faixa “Bring Me To Life”, lançada em 2003 e responsável por catapultar a carreira do Evanescence mundialmente, voltou aos topos da paradas, reforçando o quanto a relevância da banda transcende o tempo. Atualmente, o videoclipe da música contabiliza 1,1 bilhões de views no YouTube.





Evanescence em BH

Data: 25/10/2023

Local: ARENA HALL

Endereço: Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 - Savassi, Belo Horizonte - MG, 30330-000

Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos.

Setores e preços:

Pista Premium: R$270,00 (meia) | R$540,00 (inteira)

Arquibancada: R$170,00 (meia) | R$340,00 (inteira)

Camarotes: R$240,00 (meia) | R$480,00 (inteira)

Suítes: R$310,00 (meia) | R$620,00 (inteira)

VIP 1 - Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033,00 (inteira)

*Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.





INCLUÍDO

- 1 (um) ingresso de Pista Premium;

- Acesso exclusivo ao soundcheck do Evanescence;

- 1 (uma) litografia autografada;

- 2 (dois) itens especialmente desenhados para o merchandising VIP;

- Entrada antecipada VIP no local do show;

- Acesso à compra de merchandising antes do público geral;





VIP 2 - Evanescence Early Entry Package: R$1.005,00 (meia)* | R$1.275,00 (inteira)

*Valor do Ingresso de Pista Premium serviço.





INCLUÍDO

- 1 (um) ingresso de Pista Premium;

- Entrada antecipada VIP no local do show;

- 1 (uma) litografia autografada;

- 2 (dois) itens especialmente desenhados para o merchandising VIP;

- Acesso à compra de merchandising antes do público geral.





IMPORTANTE





Os itens do merchandise VIP serão enviados para o endereço de cadastro da Eventim. Ao realizar a compra, atualize o seu endereço.





Limite de Ingressos: 6 | Limite de Meia: 2 | Limite de pacote VIP: 4





Parcelamento em 10x no site | Não teremos parcelamento na bilheteria.