Louise Cardoso conversa com o público de BH sobre o filme 'Baixo Gávea'

677

Louise Cardoso e Lucélia Santos interpretam atriz e cineasta no filme 'Baixo Gávea' (foto: Curta Circuito/divulgação)



Em sua 23ª edição, a mostra “Curta circuito” reúne filmes com o tema “amores brasileiros”. Nesta terça-feira (13/6), às 19h30, no Cine Humberto Mauro, estará em cartaz o longa “Baixo Gávea” (1986), do diretor Haroldo Marinho Barbosa, estrelado por Louise Cardoso. A atriz participará de um bate-papo após a sessão com a crítica Maria Trika. Em sua 23ª edição, a mostra “Curta circuito” reúne filmes com o tema “amores brasileiros”. Nesta terça-feira (13/6), às 19h30, no Cine Humberto Mauro, estará em cartaz o longa “Baixo Gávea” (1986), do diretor Haroldo Marinho Barbosa, estrelado por Louise Cardoso. A atriz participará de um bate-papo após a sessão com a crítica Maria Trika.









A programação da mostra segue até 25 de julho, com sessões quinzenais às terças-feiras. Entrada franca, com distribuição de ingressos na bilheteria às 19h. A sala fica no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro).