Evanescence retorna ao Brasil após seis anos com shows em outubro

A banda fará quatro paradas no país. (foto: Norberto Duarte/AFP)

A banda Evanescence anunciou nesta segunda-feira, 12, que retornará ao Brasil em outubro, após seis anos desde sua última apresentação no país. A banda americana de metal alternativo liderada pela vocalista Amy Lee realizará quatro shows em diferentes cidades brasileiras.





Os shows estão marcados para Curitiba (19/10) no Live Curitiba; Rio de Janeiro (23/10) no Qualistage; Belo Horizonte (25/10) no Arena Hall; e Recife (28/10) no Classic Hall. Em 2017, Evanescence se apresentou em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.





A nova turnê da banda também inclui Argentina e México. A venda dos ingressos terá início na sexta-feira, 16, às 11h, no site da Eventim.





Os preços variam de acordo com a cidade e setor escolhido, incluindo opções como Pista Premium, Pista, Mezanino, Poltrona, Arquibancada, Camarotes e Suítes. Há também o VIP 1 - Evanescence Soundcheck Package, que oferece acesso ao soundcheck da banda.





A classificação etária para os shows é de 16 anos. Menores de 16 anos somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsável legal. A entrada de menores de 0 a 5 anos não será permitida.