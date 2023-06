Com três shows esgotados, Taylor Swift anuncia datas extras no Brasil

677

Taylor Swift esgotou três shows no Brasil e anuncia mais dois (foto: Reprodução/Twitter) A venda geral dos ingressos para os três shows de Taylor Swift no Brasil, nesta segunda-feira (12/6), contou com mais de dois milhões de acessos no site e as entradas se esgotaram com menos de 20 minutos. Para atender a alta demanda do público brasileiro, a cantora anunciou duas novas datas.









Agora, o Rio de Janeiro terá mais um show no dia 19 de novembro, enquanto São Paulo também contará com mais uma apresentação no dia 24 do mesmo mês.

A pré-venda dos ingressos para o cartão C6 Bank Mastercard começa a partir do dia 19 de junho e venda geral a partir do dia 22 de junho.

Taylor Swift no Brasil

Taylor passará mais de uma semana em solo brasileiro após 11 anos. A artista fez uma única breve passagem pelo país para um pocket show no Rio de Janeiro, em 2012, exclusivo para imprensa e convidados.

A cantora nunca trouxe nenhuma de suas turnês mundiais para o país. Ela chegou a marcar shows da “Lover fest” para julho de 2020, mas com a pandemia de COVID-19, precisaram ser cancelados.

Agora na nova turnê, a "The Eras Tour", Taylor passa por músicas de todos seus dez discos: “Taylor Swift” (2006); “Fearless” (2008); “Speak Now” (2010); “Red” (2012); “1989” (2014); “Reputation” (2017); “Lover” (2019); “Folklore” (2020); “Evermore” (2020); “Midnights” (2022).

The Eras Tour

Preços e setores

Rio de Janeiro

Data: Sábado, 18 e 19 de novembro de 2023

Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão – Rua José dos Reis, 425, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ

Horários: em breve.

Ingressos: A partir de R$ 240

Classificação etária: A partir dos 15 anos é permitida a entrada desacompanhado. Entre 10 e 14 anos, permitida entrada somente acompanhado do responsável legal. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.

CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira)

CADEIRA SUPERIOR OESTE: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira)

PISTA: R$ 325 (meia-entrada); R$ 650 (inteira)

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira)

CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira)

PISTA PREMIUM: R$ 475 (meia-entrada); R$ 950 (inteira)

- Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

A bilheteria oficial será no Estádio Nilton Santos – Engenhão localizado na Rua Arquias Cordeiro, S/N – Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ – Bilheteria Sul.

Horário de funcionamento: das 10h às 18h – nos dias indicados para venda.

LOCAIS DE VENDA - COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

- No site oficial de Taylor Swift.

SÃO PAULO





Data: Sábado e Domingo, 24, 25 e 26 de novembro de 2023

Local: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo – SP

Horários: em breve.

Ingressos: A partir de R$ 190 (ver tabela completa)

Classificação etária: A partir dos 15 anos é permitida a entrada desacompanhado. Entre 10 e 14 anos, permitida entrada somente acompanhado do responsável legal. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.

CADEIRA SUPERIOR NORTE A: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira)

CADEIRA SUPERIOR NORTE B: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira)

CADEIRA INFERIOR NORTE A: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira)

CADEIRA INFERIOR NORTE B: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira)

CADEIRA SUPERIOR: R$ 250 (meia-entrada); R$ 500 (inteira)

CADEIRA INFERIOR: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira)

PISTA PREMIUM: R$ 525 (meia-entrada); R$ 1.050 (inteira)

- Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

A bilheteria oficial será no Allianz Parque, localizada na Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Parque da Água Branca - São Paulo/SP – Bilheteria do portão B. Horário de funcionamento: das 10h às 18h, ou enquanto durarem os estoques – nos dias indicados para venda.

FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS TICKETS FOR FUN:



Cartão de crédito, para compras realizadas no site (com taxas); e dinheiro, cartão de crédito ou débito, para compras realizadas na bilheteria oficial (sem taxas). São aceitos cartões das principais bandeiras: Mastercard, Amex, Elo, Visa, Hipercard, Diners. Para a pré-venda C6 Bank Mastercard somente o cartão C6 Bank Mastercard será aceito como forma de pagamento.

Pacotes VIP

Taylor Swift também oferece aos fãs três tipos de pacotes VIP. Confira cada um e suas vantagens:

…READY FOR IT (R$ 1.250)

Um ingresso no setor Cadeira Superior*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

KARMA IS MY BOYFRIEND (R$ 1.750)

Um ingresso no setor Cadeira Inferior*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

IT’S BEEN A LONG TIME COMING (R$ 2.250)

Um ingresso no setor Pista Premium*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

* As configurações de setores e locais dos pacotes podem variar de acordo com a cidade. As seções de Pista não são reservadas (em pé e por ordem de chegada). Consulte a data de seu show para obter detalhes específicos.