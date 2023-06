Taylor Swift no Brasil: ingressos esgotam em menos de 20 minutos

677

Taylor Swift esgota três datas de shows no Brasil (foto: Reprodução/Twitter) Taylor Swift tem demanda! A disputa pelos ingressos da “The Eras Tour” no Brasil foi acirrada e mais de 2 milhões de pessoas aguardavam na fila on-line para garantir um lugar nos três shows - São Paulo ou Rio de Janeiro. Em menos de 20 minutos, todas as entradas já apareciam esgotadas no site.









Os shows de Taylor Swift serão realizados no Rio de Janeiro, no dia 18 de novembro, e em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro. As apresentações serão no Estádio Nilton Santos (Engenhão) e no Allianz Parque, respectivamente. Até o momento, ela ainda não anunciou nenhuma data extra. Os fãs colocam grandes expectativas que sejam divulgadas em breve.

Quem ficou de fora dessa "primeira leva" de ingressos usou as redes sociais para declarar sua indignação. Confira:

Seria mais fácil conseguir uma ingresso pra the eras tour se a taylor swift colocasse essa merda em barras de chococate e espalhasse pelo mundo todo. pic.twitter.com/ld99GYj8OE %u2014 %uD83C%uDF49 TanTan %uD83C%uDF49 (@nates_com) June 12, 2023

NUBANK: Compra APROVADA. Ingresso "Taylor Swift: Já Eras Tour" Setor LADO DE FORA no valor de R$ 1,313,13 às 10h13min.pic.twitter.com/HEidLTbBRE %u2014 thay%u2B51 (@skziswift) June 12, 2023

Atenção, quem não tava com Taylor Swift no cancelamento de 2016 FORA DA FILA IMEDIATAMENTE! pic.twitter.com/YOKfONST6H %u2014 Mirelly Almeida (@miirellyalmeida) June 12, 2023

muitos pensando no dia dos namorados e eu só pensando em conseguir meu ingresso pra the eras tour ver taylor swift em novembro pic.twitter.com/iNs2uIHrD8 %u2014 luana (@swiftmarvelete) June 12, 2023

os prós e contras de ser fã da maior artista do planeta. Taylor Swift, seus fã precisam de datas extras pelo amor de deus, mulher!!!pic.twitter.com/P5ZR5wwGTW %u2014 nuno %uD83C%uDFF3 survived the great war (@metmidnights) June 12, 2023

eu quando chegar minha vez pra comprar os ingressos do show da Taylor Swift pic.twitter.com/AohS9L4YBB %u2014 honey baby (@molodshyy) June 12, 2023

não tem condição de 2 milhão de brasileiros estarem AGORA EM PLENO DIA DOS NAMORADOS num site pra comprar ingresso pra taylor swift %u2014 mel daroit (@megrassmann) June 12, 2023