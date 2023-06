Taylor Swift no Brasil: venda geral começa nesta segunda (12/6)

677

Os shows de Taylor Swift serão em novembro (foto: Getty Images)

Os fãs de Taylor Swift vão ter uma última oportunidade de comprar os ingressos para as apresentações da loirinha no Brasil. As entradas para os shows de São Paulo e do Rio de Janeiro vão ser vendidas a partir das 10h desta segunda-feira (12/6).

Antes da abertura para o público geral, foram feitas duas pré-vendas: a primeira, na terça-feira, foi para os fãs que iriam participar do show de 2020, cancelado por conta da pandemia; já na sexta-feira, os clientes do C6 Bank tiveram acesso exclusivo aos ingressos.

Em ambos os casos, as entradas esgotaram rapidamente. Na pré-venda para os clientes do banco, as entradas disponibilizadas foram vendidas totalmente em 37 minutos, com fila de espera de mais de 1 milhão de pessoas.

A expectativa é que, na venda geral, mais fãs tentem conseguir um ingresso. As vendas começam às 10h e vão até quando durarem os estoques. As entradas serão vendidas pelo site https://www.taylorswifttheerastour.com.br e pelas bilheterias oficiais dos estádios Allianz Parque, em São Paulo, e Estádio Nilton Santos – Engenhão, no Rio de Janeiro, onde serão realizados os shows.

Cada CPF pode comprar até quatro ingressos. Nas compras on-line, são aceitos apenas cartões de crédito, podem ser parceladas em até três vezes, para clientes gerais, ou até seis vezes, no cartão C6 Bank Mastercard.

Nas bilheterias, são aceitos dinheiro e cartões de crédito ou débito. Para compras realizadas na bilheteria oficial com cartão virtual, apenas será aceito o método de aproximação via celular.

Taylor Swift no Brasil

Os shows de Taylor Swift serão realizados no Rio de Janeiro, no dia 18 de novembro, e em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro. As apresentações serão no Estádio Nilton Santos (Engenhão) e no Allianz Parque, respectivamente.

Na apresentação carioca, os ingressos variam entre R$ 240 e R$ 950. Já em São Paulo, de R$ 190 a R$ 1.050. Também podem ser adquiridos pacotes VIPs, que oferecem algumas vantagens. Confira os preços:

RIO DE JANEIRO

CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR OESTE: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

PISTA: R$ 325 (meia-entrada); R$ 650 (inteira);

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R$ 475 (meia-entrada); R$ 950 (inteira)

SÃO PAULO

CADEIRA SUPERIOR NORTE A: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR NORTE B: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE A: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE B: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR: R$ 250 (meia-entrada); R$ 500 (inteira);

CADEIRA INFERIOR: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R$ 525 (meia-entrada); R$ 1.050 (inteira).

PACOTES VIPS

…READY FOR IT (R$ 1.250)

Um ingresso no setor Cadeira Superior*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

KARMA IS MY BOYFRIEND (R$ 1.750)

Um ingresso no setor Cadeira Inferior*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

IT’S BEEN A LONG TIME COMING (R$ 2.250)