Taylor Swift no Brasil: nova pré-venda é nesta sexta-feira (9/6)

Nova rodada de venda de ingressos para os três shows de Taylor Swift no Brasil deve se esgotar em poucas horas (foto: Reprodução / Instagram)

Atenção, swifites de plantão! Começa nesta sexta-feira (9/6) uma nova pré-venda de ingressos para os shows de Taylor Swift no Brasil. Desta vez, as entradas são reservadas para clientes do C6 Bank. As apresentações fazem parte da 'The Eras Tour', que tem levado milhares de pessoas aos estádios norte-americanos.

Os fãs terão das 10h desta sexta até as 23:59 de sábado (10/6) para efetuar a compra. No entanto, a expectativa é que, assim como ocorreu com a pré-venda destinada para aqueles que iriam participar do show de 2020 , cancelado por conta da pandemia, os ingressos se esgotem em pouco tempo.

A venda será realizada no site https://www.taylorswifttheerastour.com.br e nas bilheterias oficiais dos estádios Allianz Parque, em São Paulo, e Estádio Nilton Santos – Engenhão, no Rio de Janeiro, onde serão realizados os shows. Neste momento, os fãs terão o benefício de parcelamento em até 6 vezes sem juros.

Vale ressaltar que a pré-venda é limitada a 4 ingressos por CPF. Além disso, a venda antecipada on-line estará disponível apenas para quem tem o cartão de crédito C6 Bank Mastercard. A venda para o público geral começa na segunda (12/6).

Taylor Swift no Brasil

Os shows de Taylor Swift serão realizados no Rio de Janeiro, no dia 18 de novembro, e em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro. As apresentações serão no Estádio Nilton Santos (Engenhão) e no Allianz Parque, respectivamente.

Na apresentação carioca, os ingressos variam entre R$ 240 e R$ 950. Já em São Paulo, de R$ 190 a R$ 1.050. Também podem ser adquiridos pacotes VIPs, que oferecem algumas vantagens. Confira os preços:

RIO DE JANEIRO

CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR OESTE: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

PISTA: R$ 325 (meia-entrada); R$ 650 (inteira);

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R$ 475 (meia-entrada); R$ 950 (inteira)

SÃO PAULO

CADEIRA SUPERIOR NORTE A: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR NORTE B: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE A: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE B: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR: R$ 250 (meia-entrada); R$ 500 (inteira);

CADEIRA INFERIOR: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R$ 525 (meia-entrada); R$ 1.050 (inteira).

PACOTES VIPS

…READY FOR IT (R$ 1.250)

Um ingresso no setor Cadeira Superior*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

KARMA IS MY BOYFRIEND (R$ 1.750)

Um ingresso no setor Cadeira Inferior*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

IT’S BEEN A LONG TIME COMING (R$ 2.250)