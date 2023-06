Fãs de Taylor Swift acampam na fila por ingressos em São Paulo

Os fãs encaram a missão de comprar ingressos como algo tão complexo quanto um emprego formal (foto: Reprodução Redes Sociais )

A rua Francisco Matarazzo, em São Paulo, está tomada por barracas montadas na calçada do estádio Allianz Parque. À primeira vista, pode parecer um simples amontoado de tendas, mas na verdade é um microcosmo complexo com regras próprias de convivência e habitação. Cerca de 15 barracas foram erguidas nas últimas semanas em frente à bilheteria do estádio do Palmeiras por dezenas de fãs ansiosos pela cantora Taylor Swift. Eles se revezam para garantir um lugar na fila de venda de ingressos para os shows da turnê 'The Eras Tour', que chegará a São Paulo no final do ano.