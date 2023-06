Saiba quais músicas surpresa Taylor Swift já cantou na 'The Eras Tour'

677

Taylor Swift anunciou que fará três shows no Brasil: dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro (foto: Matt Swensen/Divulgação)

Taylor Swift tem escolhido duas músicas surpresa do seu repertório para temperar os shows da "The Eras Tour", para que cada apresentação tenha algo de novo e imprevisível. Até agora, a cantora conseguiu fugir de repetições na hora de selecionar as faixas.

Nos últimos dias, a cantora anunciou que fará três shows no Brasil . Uma das apresentações, no Rio está prevista para o dia 18 de novembro, no estágio Nilton Santos, o Engenhão. As em São Paulo, para os dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.

