Taylor Swift no Brasil: veja datas, preços e como comprar ingressos

Taylor Swift virá pela primeira vez ao Brasil com turnê (foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP) Após ter os 52 shows da “The Eras Tour” nos Estados Unidos esgotados, Taylor Swift anunciou as datas internacionais nesta sexta-feira (2/6). Para a felicidade dos fãs brasileiros, a cantora virá ao país pela primeira vez com uma turnê no Rio de Janeiro (18/11) e em São Paulo (25 e 26/11). Confira todas as informações sobre as apresentações da artista no Brasil!





Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and... pic.twitter.com/yraYdo1Q26 %u2014 Taylor Swift (@taylorswift13) June 2, 2023

No Brasil, o primeiro show acontece no dia 18 de novembro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, serão duas apresentações nos dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.

Confira como serão as vendas dos ingressos:





Pré-venda para os compradores dos shows de 2020

A pré-venda de ingressos será das 10h do dia 6 de junho até às 23h59* do dia 7 de junho, ou enquanto durarem os estoques, para os fãs que efetuaram a compra de ingressos para os shows da artista Taylor Swift que seriam realizados no Brasil em 2020 e foram cancelados em decorrência da pandemia de COVID-19.





Os clientes poderão acessar uma pré-venda exclusiva para a compra de ingressos dos shows da Taylor Swift | The Eras Tour no Brasil. As instruções para o acesso a essa pré-venda foram enviadas para os e-mails dos titulares dos cadastros utilizados na compra dos ingressos para os shows de 2020.





Pré-venda para clientes C6 Bank Mastercard

Das 10h do dia 9 de junho às 23h59* do dia 10 de junho, ou enquanto durarem os estoques, os clientes do C6 Bank Mastercard poderão adquirir ingressos em uma pré-venda exclusiva.





Venda geral

A partir do dia 12 de junho, às 10h e até que durem os estoques, o público em geral terá a oportunidade de comprar os ingressos desta etapa.





*Para compras realizadas nas bilheterias oficiais, confira o horário de funcionamento.





Preços e setores

Rio de Janeiro

Data: Sábado, 18 de novembro de 2023

Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão – Rua José dos Reis, 425, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ

Horários: em breve.

Ingressos: A partir de R%uFF04 240

Classificação etária: A partir dos 15 anos é permitida a entrada desacompanhado. Entre 10 e 14 anos, permitida entrada somente acompanhado do responsável legal. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.





CADEIRA SUPERIOR LESTE: R%uFF04 240 (meia-entrada); R%uFF04 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR OESTE: R%uFF04 240 (meia-entrada); R%uFF04 480 (inteira);

PISTA: R%uFF04 325 (meia-entrada); R%uFF04 650 (inteira);

CADEIRA INFERIOR LESTE: R%uFF04 375 (meia-entrada); R%uFF04 750 (inteira);

CADEIRA INFERIOR OESTE: R%uFF04 375 (meia-entrada); R%uFF04 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R%uFF04 475 (meia-entrada); R%uFF04 950 (inteira)

- Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).





BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA





A bilheteria oficial será no Estádio Nilton Santos – Engenhão localizado na Rua Arquias Cordeiro, S/N – Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ – Bilheteria Sul.





Horário de funcionamento: das 10h às 18h – nos dias indicados para venda.





LOCAIS DE VENDA - COM TAXA DE CONVENIÊNCIA





Confira o mapa do evento:

Mapa do show da Taylor Swift no Engenhão (foto: Divulgação)





SÃO PAULO

Data: Sábado e Domingo, 25 e 26 de novembro de 2023

Local: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo – SP

Horários: em breve.

Ingressos: A partir de R%uFF04 190 (ver tabela completa)

Classificação etária: A partir dos 15 anos é permitida a entrada desacompanhado. Entre 10 e 14 anos, permitida entrada somente acompanhado do responsável legal. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.

CADEIRA SUPERIOR NORTE A: R%uFF04 190 (meia-entrada); R%uFF04 380 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR NORTE B: R%uFF04 190 (meia-entrada); R%uFF04 380 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE A: R%uFF04 240 (meia-entrada); R%uFF04 480 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE B: R%uFF04 240 (meia-entrada); R%uFF04 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR: R%uFF04 250 (meia-entrada); R%uFF04 500 (inteira);

CADEIRA INFERIOR: R%uFF04 375 (meia-entrada); R%uFF04 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R%uFF04 525 (meia-entrada); R%uFF04 1.050 (inteira).

- Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).





BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA





A bilheteria oficial será no Allianz Parque, localizada na Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Parque da Água Branca - São Paulo/SP – Bilheteria do portão B. Horário de funcionamento: das 10h às 18h, ou enquanto durarem os estoques – nos dias indicados para venda.

FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS TICKETS FOR FUN: Cartão de crédito, para compras realizadas no site (com taxas); e dinheiro, cartão de crédito ou débito, para compras realizadas na bilheteria oficial (sem taxas). São aceitos cartões das principais bandeiras: Mastercard, Amex, Elo, Visa, Hipercard, Diners. Para a pré-venda C6 Bank Mastercard somente o cartão C6 Bank Mastercard será aceito como forma de pagamento.

Confira o mapa do evento:

Mapa do show da Taylor Swift no Allianz Parque (foto: Divulgação)

Pacotes VIP

Taylor Swift também oferece aos fãs três tipos de pacotes VIP. Confira cada um e suas vantagens:

…READY FOR IT (R$ 1.250)

Um ingresso no setor Cadeira Superior*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

KARMA IS MY BOYFRIEND (R$ 1.750)

Um ingresso no setor Cadeira Inferior*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

IT’S BEEN A LONG TIME COMING (R$ 2.250)

Um ingresso no setor Pista Premium*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

* As configurações de setores e locais dos pacotes podem variar de acordo com a cidade. As seções de Pista não são reservadas (em pé e por ordem de chegada). Consulte a data do seu show para obter detalhes específicos.

Abertura

Junto ao anúncio da turnê, Taylor Swift também divulgou que o show de abertura será por conta de Sabrina Carpenter.

A artista encantou milhões de fãs em sua carreira como cantora, compositora, atriz e ícone de estilo. Com seu trabalho musical, ela entregou um hino após o outro no palco e no estúdio, ganhando várias certificações de ouro e se apresentando para multidões esgotadas nos Estados Unidos e internacionalmente.

Na tela, ela encantou um “mega-fundom” por meio de papéis principais na televisão e no cinema. O crescente catálogo musical de Sabrina abrange mais de 3 bilhões de streams globais e lançamentos de álbuns aclamados.

Ela assinou contrato com a Island Records, onde lançou recentemente uma infinidade de singles de sucesso, incluindo "Fast Times", "Vicious" e "Nonsense".

Seu aclamado quinto álbum de estúdio, emails i can't send, apareceu em muitas listas de "Melhores de 2022", incluindo Rolling Stone e Billboard. Sobre sua música, a Time Magazine escreveu que "ela é alguém para assistir" e NYLON acrescentou. "Nesta era de versatilidade, talvez ninguém esteja fazendo isso tão bem quanto Sabrina Carpenter".

Além de sua crescente lista de créditos musicais e de atuação, ela foi selecionada para a prestigiada lista "30 Under 30" da Forbes.

Nas redes sociais, Sabrina comemorou: "Tentando processar isso, mas infelizmente eu não devo. Mal posso esperar para participar da 'The Eras Tour' na América Latina. Obrigado, Taylor Swift, você é a número um! Isso é um sonho que se torna realidade".