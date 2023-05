Taylor Swift deve anunciar shows no Brasil em breve, diz jornalista

Taylor Swift nunca trouxe uma turnê ao Brasil (foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP)

O anúncio dos shows no Brasil da “The eras tour”, turnê de Taylor Swift, tem gerado grandes expectativas no público. Nesta quarta-feira (31/5), o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por divulgar em primeira mão as apresentações internacionais no país, afirmou em suas redes sociais que está chegando o momento da cantora agradar os fãs brasileiros.