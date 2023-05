Azealia alerta Taylor Swift sobre novo affair: 'Esse cara vai te dar sarna'

677

Azealia Banks dá opinião sobre suposto affair de Taylor Swift, Matty Healy (foto: Reprodução/Instagram/SUZANNE CORDEIRO / AFP / Dia Dipasupil)

Azealia Banks, conhecida por polêmicas com Beyoncé, Anitta e outros nomes do pop, chamou atenção com conselho que mandou para Taylor Swift nas redes sociais. A rapper criticou Matty Healy, vocalista da banda 1975 e apontado como novo affair da cantora, em seu Instagram nesta terça-feira (30/5).

"Taylor, esse cara vai te dar sarna. Ele não está no seu nível de trabalho, que você ralou muito para conseguir", escreveu Azealia. "Há tantas pessoas melhores na música para trabalharem com você".

A rapper criticou também a banda: "Matty Healy sabe que ninguém acha que o The 1975 faz música boa e que acham ele é muito ruim". "Ele está tão pressionado por essa garota negra que nem conhece ele ou a sua música e que está fazendo mais dinheiro que ele", disse ela se referindo à polêmica entre Matty e Ice Spice.

Durante participação no podcast The Adam Friedland Show em fevereiro, o cantor deu rizada de comentários ofensivos sobre a cantora Ice Spice. Os apresentadores do programa chamaram a rapper de "Spice Girl inuíte" e "garota chinesa gordinha" junto a Matty.

Taylor Swift e Ice Spice

Taylor Swift lançou o clipe de "Karma", no último sábado (27) com participação de Ice Spice. As duas já eram amigas e foram vistas juntas nas últimas semanas, mas Taylor não fez comentários sobre a polêmica envolvendo a amiga e o suposto affair.

Os boatos do romance da cantora, que está em turnê na "Eras Tour", com o vocalista da The 1975 foram acalorados quando os dois foram vistos em jantar romântico em Nova York no início de maio. Os swifties (como são chamados os fãs da cantora) já chegaram a pedir nas redes sociais para que a ídola se afaste de Matty.

Azealia Banks

A rapper Azealia, dona de hits como "Anna Wintour" e "1991", se consolidou como participante em diversas polêmicas envolvendo personalidades de Hollywood e do mundo. Além de brigas virtuais com Cardi B, Nicki Minaj e Beyoncé, a rapper já criticou também Anitta. Azealia detonou a música "Me Gusta" e chamou a cantora de "lixo".