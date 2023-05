Taylor Swift defende fã de segurança durante show e vira trend

Taylor Swift defende fã durante a 'The Eras Tour' (foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP) Taylor Swift cantava “Cause baby now we got bad blood”, durante a “The Eras Tour” nos EUA, quando precisou defender uma fã de seu segurança, no último sábado (13/05). A música encaixou perfeitamente ao momento que a artista gritava para o homem parar de destratar o público. Com 70 mil pessoas assistindo a situação no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, a história viralizou e até virou uma trend nas redes sociais.









Ao observar incomodada que o homem continuou discutindo com o público, ela voltou a gritar: “Hey, pare”. Logo depois, continuou o show. Enquanto isso, o restante das 70 mil pessoas presentes no estádio assistiram a cena e repercutiram nas redes sociais os vídeos.

Leia também: Taylor Swift bate recorde na Billboard 200 e pode receber bilhões em turnê





O momento viralizou e se tornou até trend no TikTok. Vários fãs da cantora gostaram da atitude de Swift e pegaram o áudio que ela grita com o segurança para reproduzir suas falas: “She’s fine. She wasn’t doing anything. Hey, stop”.