'Squad' de Taylor Swift dá unfollow em Joe Alwyn e fãs criam teorias

Taylor Swift e Joe Alwyn tiveram um relacionamento de seis anos (foto: SUZANNE CORDEIRO / Geoff Robins / AFP) Após o término do namoro de Taylor Swift com Joe Alwyn, vazado pela imprensa internacional no dia 8 de abril, fãs da artista têm especulado os motivos do rompimento após seis anos juntos. Nos últimos dias, inclusive, o ‘squad’ (como é chamado o ciclo de amizade da cantora) deixou de seguir o ator nas redes sociais e provocou uma nova onda de teorias na web.









Alguns especulam que isso pode ter ocorrido se o motivo do término for por traição . Enquanto outros descartam a possibilidade e defendem que o unfollow é apenas algo comum de amigas fazerem após o término do relacionamento. Confira as reações:





Eita como fofocam!



Taylor Swift, irmãs Haim, Blake Lively e Gigi Hadid hoje, em NYC. pic.twitter.com/p5Wocy8eth %u2014 Taylor Swift Daily Brasil (@tswiftdailybr) April 21, 2023

6 anos gente 6 anos, ele fez amizade com todos os amigos da taylor, todos!! e pra maioria deles tá saindo dando chuva de unfollow é porque ele fez uma grande merda %uD83E%uDD37%uD83C%uDFFB%u200D%u2640%uFE0F nao tenho paciência pra quem ainda fica passando a mão na cabeça e chamando ele de coitado %u2014 k.%u0618%uD83E%uDDAB (@f0lksgf) April 21, 2023

gigi deu unf no joe elas literalmente saíram de casa pra enterrar ele eu passo mal pic.twitter.com/P5ASzNqpLM %u2014 polo (@ervemore) April 21, 2023

não acho que esses unfolows sejam evidências de traição, totalmente normal o povo querer parar de seguir esse irrelevante, a gigi só deve ter lembrando que seguia ele quando as meninas começaram a detonar ele no rolê pic.twitter.com/x1tqokNKo3 %u2014 Amanda (@foIkhours) April 21, 2023





Casal estava junto desde 2016

Apesar de não ter sido confirmado pelos dois, Taylor Swift e Joe Alwyn se conheceram no Met Gala de 2016, quando a cantora ainda namorava o dj Calvin Harris, segundo teorias de seus fãs. No dia, ela ainda teria conhecido o ator Tom Hiddleston, com quem teve um breve relacionamento em 2016.

Em maio de 2017, o namoro de Taylor e Joe saiu pela primeira vez nas notícias. Na época, ela chegou a admitir que os dois mantiveram o relacionamento em segredo por meses. Apesar de algumas aparições em público, o casal mantinha a discrição sobre a vida a dois.

Com o lançamento do álbum ‘Lover’, em 2019, os fãs começaram a especular se os dois haviam se casado em segredo, mas ambos negaram os rumores. Durante a pandemia, Taylor lançou dois álbuns: ‘Folklore’ e ‘Evermore’, em que contou com a participação de Joe, sob o pseudônimo de William Bowery, na composição das músicas ‘Betty’, ‘Exile’, ‘Champagne problems’, ‘Coney island’ e ‘Evermore’.

Em 2021, ao receber prêmio de Álbum do Ano no Grammy pelo álbum ‘Folklore’, Taylor agradeceu a parceria com o namorado. "Joe é a primeira pessoa que toco todas as músicas que escrevo e me diverti muito escrevendo músicas com você na quarentena", disse.





O namoro foi o mais longo da cantora. E, ao contrário de relacionamentos anteriores, também foi o mais harmônico.