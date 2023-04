Fãs lamentam término de namoro de Taylor Swift e Joe Alwyn

Taylor Swift e Joe Alwyn mantinham a discrição no relacionamento (foto: Reprodução / Instagram)

Desde a noite de sábado (8/4), os fãs de Taylor Swift estão tristes pelo fim do namoro da cantora com o ator Joe Alwyn. A informação foi divulgada pelo site americano Entertainment Tonight. Em seguida, as revistas People e Elle Magazine confirmaram a notícia.

Segundo as publicações, o término foi amigável e o casal não está mais junto há cerca de duas semanas. O fim do namoro, inclusive, seria o motivo de que Joe Alwyn não foi visto em nenhum show da nova turnê de Taylor. A loirinha apresenta, desde março, a ‘The eras tour’, em que faz um apanhado dos sucessos de sua carreira, com shows lotados nos Estados Unidos. Nenhum dos veículos apontou qual a razão para o término do namoro.

Os fãs do casal ficaram em choque com a notícia e chegam a duvidar da veracidade do término, já que o casal estava junto há seis anos e não esteve envolvido em nenhuma polêmica.

O nome de Taylor Swift está, desde o anúncio, nos trending topics e os swifters, como são chamados os fãs da cantora, dizem se sentir “filhos de um divórcio” e desacreditados no amor verdadeiro. Veja algumas reações:

se a taylor e o joe terminarem eu nunca mais vou acreditar no amor dnv, eles são a maior referência de amor puro e verdadeiro que eu tenho pic.twitter.com/1GxIxrsUMf %u2014 artus %uD83D%uDDA4 (@artevil_) April 8, 2023

meu presente de páscoa foi a Taylor e o Joe enfiando um ovo no meu cu pic.twitter.com/cZbSg2p6lD %u2014 mia é filha de pais divorciados (@ididsmthingbad) April 8, 2023

eu saindo do tribunal depois de ganhar o processo contra a taylor e o joe por danos psicológicos



pic.twitter.com/Avlag5ZiYD %u2014 jurídico the eras tour (@midevermore) April 9, 2023

amigos tive um pesadelo horrível sonhei que a taylor e o joe tinham terminado mas isso nunca vai acontecer pois quem tem uma call it what you want e gold rush vai envelhecer junto pic.twitter.com/qjaxl4Irye %u2014 Cris (@Crismaths) April 9, 2023

não tô pronta pra substituir "meus pais" pra "filha de um divórcio" vendo a taylor e o joe pic.twitter.com/xefzuDjEIn %u2014 fab brilhinho. (@rxckinqueen) April 9, 2023

A Taylor e o Joe terminaram há duas semanas atrás e olha a reação dela cantando champagne problems na turnê, no fim de semana do término, eu tô em prantos %uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2Dpic.twitter.com/WSWRYWMu17 %u2014 Yan (@yankisner) April 9, 2023

É MENTIRA! Eu me recuso a acreditar que a Taylor e o Joe terminaram. Taylor Swift, que fez o "Lover" inteiro pra ele. Joe Alwyn que chamou ela pra pintar a parede do amigo deles de azul. Como que a Taylor vai passar na Cornelia Street agora? COMO EU VOU OUVIR "THE GREAT WAR"????? pic.twitter.com/rbeOwrwxYL %u2014 %uD835%uDD4B%uD835%uDD59%uD835%uDD60%uD835%uDD63%uD835%uDD5F%uD835%uDD56%uD83D%uDC99 (@ThiagoCS_1) April 8, 2023

Casal estava junto desde 2016

Apesar de não ter sido confirmado pelos dois, Taylor Swift e Joe Alwyn se conheceram no Met Gala de 2016, quando a cantora ainda namorava o dj Calvin Harris, segundo teorias de seus fãs. No dia, ela ainda teria conhecido o ator Tom Hiddleston, com quem teve um breve relacionamento em 2016.

Em maio de 2017, o namoro de Taylor e Joe saiu, pela primeira vez, nas notícias. Na época, ela chegou a admitir que os dois mantiveram o relacionamento em segredo por meses. Apesar de algumas aparições em público, o casal mantinha a discrição sobre a vida a dois.

Com o lançamento do álbum ‘Lover’, em 2019, os fãs começaram especular que os dois se casaram em segredo, mas os dois negaram os rumores. Durante a pandemia, Taylor lançou dois álbuns: ‘Folklore’ e ‘Evermore’, nos quais contou com a participação de Joe, sob o pseudônimo de William Bowery, na composição das músicas ‘Betty’, ‘Exile’, ‘Champagne problems’, ‘Coney island’ e ‘Evermore’.

Em 2021, ao receber prêmio de Álbum do Ano no Grammy pelo álbum ‘Folklore’, Taylor agradeceu a parceria com o namorado. "Joe é a primeira pessoa que toco todas as músicas que escrevo e me diverti muito escrevendo músicas com você na quarentena", disse.

O namoro foi o mais longo da cantora. E, ao contrário de relacionamentos anteriores, também foi o mais harmônico.