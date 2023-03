Taylor Swift anuncia lançamento de três regravações e música inédita

As músicas estarão disponíveis nas plataformas de streaming às 1h da manhã (horário de Brasília) desta sexta. (foto: Reprodução Taylor Swift )

Os fãs da cantora Taylor Swift receberam uma ótima notícia na tarde desta quinta-feira (16/3). A artista vai lançar, às 1h da manhã (horário de Brasília) desta sexta-feira (17/3), as regravações das músicas "Eyes open (Taylor’s Version)", "Safe and sound (Taylor’s Version)" e "If this was a movie (Taylor’s Version)" e a versão oficial de "All of the girls you loved before".

Este é um presente da cantora para o público em comemoração à turnê “The eras”, que vai estrear nesta sexta-feira (17/3) nos Estados Unidos. As apresentações prometem ser uma passagem por todas as fases da carreira de Taylor, desde o primeiro álbum country até o último projeto, “Midnights”, lançado em outubro do ano passado.

As primeiras versões de "Eyes open" e "Safe and sound" foram lançadas em 2012, como trilha sonora do filme Jogos Vorazes. Já “If this was a movie" foi composta por Swift para o filme “Idas e vindas do amor”, em 2010.





Agora, as músicas foram regravadas por Taylor após perder as masters das músicas anteriores ao álbum “Lover”, lançado em 2019.





Já "All of the girls you loved before" vazou nas redes sociais no final de fevereiro. Fãs estimam que seja um descarte do "Lover". Nas redes sociais, perfis comemoram o lançamento oficial da música e das regravações.

O nome Taylor Swift e o título das canções ficaram entre os assuntos mais comentados desta quinta-feira no Twitter.